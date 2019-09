Vettel (Ferrari) gana en Singapur y pone fin a una larga sequía de victorias

LEA TAMBIÉN

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) se valió de una acertada estrategia para conquistar este domingo en Singapur su primer Gran Premio en 23 carreras, y el primero en 2019, por delante de su compañero monegasco Charles Leclerc, quien había salido desde la 'pole position'.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) completó el podio de la 15ª prueba de 21 esta temporada, en el circuito urbano de Marina Bay.



El británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial, fue cuarto, delante de su compañero finlandés Valtteri Bottas.



Pero Hamilton elevó su ventaja al frente del Mundial de 63 a 65 puntos sobre su primer perseguidor, el propio Bottas.



Para Ferrari, que tuvo que esperar a los dos precedentes GP en Bélgica y en Italia para lograr de la mano de Leclerc sus dos primeras victorias en 2019, logra así el primer doblete desde el GP de Hungría de 2017.



Este regreso a lo más alto para la escudería del 'Cavallino Rampante' es aún más inesperado por cuanto el circuito asiático no favorecía las características de sus monoplazas.



En la pole en un trazado en el que es complicado adelantar, el piloto de 21 años no esperaba ver a su compañero, que salió desde el tercer puesto, arrebatarle el liderato al ir a boxes una vuelta antes que él, siguiendo una consigna “ de último minuto ” de la Scuderia, precisó Vettel.



“No lo entiendo (esa estrategia). Habrá que hablarlo después de la carrera. (...) Creo que es injusto”, lanzó el monegasco a la radio durante el GP, antes de mostrarse más cauto una vez descendió de su vehículo.



El otro damnificado por esa elección fue Hamilton, quien siguió en pista todo lo que pudo para conservar su segundo puesto en la parrilla, aunque finalmente perdió dos puestos el entrar a boxes.



El tailandés Alexander Albon (Red Bull), el británico Lando Norris (McLaren), el francés Pierre Gasly (Toro Rosso), el alemán Nico Hülkenberg (Renault) y el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) completan el top 10.



No pudieron terminar la carrera el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing) y el británico George Russell (Williams), así como el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), víctima de una avería.