El equipo de Sebastián Méndez abrirá el torneo 'MLS is Back' ante el Miami Inter

La Major League Soccer (MLS) inicia su temporada 2020 en una sola sede y sin público. Las autoridades decidieron que el torneo denominado 'MLS is Back' se dispute en su totalidad en la sede de ESPN, en Orlando.

Después de una serie de especulaciones y de controles sanitarios por el covid-19, el torneo retorna este miércoles 8 de julio del 2020. Por decisión de los organizadores, el primer cotejo será entre los dos equipos de La Florida, que juegan de locales en su estado.

El equipo del ecuatoriano Sebastián Méndez, el Orlando FC, recibe al Inter Miami, que es de propiedad del inglés David Beckham. Este duelo está pactado para las 19:00.

Pero Méndez no será el único ecuatoriano que jugará en este certamen, que se disputará a la par al cierre de temporada de la NBA.

El segundo tricolor en jugar será Christian Penilla. Lo hará el jueves 9 de julio con el New England Revolution ante Montreal Impact. El juego será a las 19:00.



El viernes 10 de julio del 2020 será el turno de Xavier Arreaga. El zaguero central buscará, junto a los Seattle Sounders, retener el título que alcanzaron en el 2019. Su primer cotejo será ante el San José Earthquakes.

Uno de los cotejos más esperados será el que protagonice Los Ángeles FC. El equipo californiano no contará con su principal estrella, el mexicano Carlos Vela. El atacante azteca, que fue el MVP del 2019, decidió quedarse en su casa para acompañar a su esposa que está embarazada y a su hijo de tres años.



Quienes sí estarán en el torneo son los tricolores José Cifuente y Diego Palacio. Para 'Cifu', el torneo de Orlando será el inicio real de su primera experiencia internacional. El esmeraldeño llegó a inicios del 2020 al club, pero no ha jugado partidos por la paralización de las actividades por la pandemia del coronavirus.



Los Ángeles FC debutarán el lunes 13 de julio ante el Houston Dynamo. El juego será a las 19:00.

El torneo tendrá un formato distinto al que se venía disputando en temporadas pasadas. No habrá finales de conferencia, sino que se lo hará con un formato parecido al de la Copa del Mundo. Es decir, habrá fase de grupos y se disputarán octavos, cuartos y semifinales.

Estos son los horarios del debut de los ecuatorianos



Miércoles 8 de julio

19:00 Orlando City FC vs. Inter Miami CF



Jueves 9 de julio

19:00 Montreal Impact vs. New England Revolution



Sábado 10 de julio

20:00 Seattle Sounders FC vs. San Jose Earthquakes



Lunes 13 de julio

​19:00 Los Ángeles FC vs. Houston Dynamo

Al menos, en esta primera fase, no habrá duelo de ecuatorianos. Los equipos están en distintos grupos.



GRUPO A

​Orlando City SC

Inter Miami CF

New York City FC

Philadelphia Union

Chicago Fire

Nashville SC



GRUPO B

Seattle Sounders

Vancouver Whitecaps FC

San Jose Earthquakes

FC Dallas (Se retiro del torneo)



GRUPO C

​Toronto FC

New England Revolution

Montreal Impact

D.C. United



GRUPO D

Real Salt Lake

Sporting Kansas City

Colorado Rapids

Minnesota United



GRUPO E

​Atlanta United

FC Cincinnati

New York Red Bulls

Columbus Crew SC



GRUPO F

​Los Angeles FC

LA Galaxy

Houston Dynamo

Portland Timbers