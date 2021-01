Para Sebastián Guayasamín no es imposible soñar con ganar el Dakar en esta categoría SVS, en la que participó en la edición 2021 en el rally más peligroso del mundo.

El piloto ecuatoriano brindó una rueda de prensa, la mañana de este jueves 28 de enero del 2021 para conversar de su séptima participación en el Rally Dakar, el cuarto que culminó.



Tras su retorno de Arabia Saudita, Guayasamín dijo que competir en esta categoría le benefició en varios aspectos. “La inversión es menor y el carro es más liviano. Es una categoría competitiva que está en crecimiento y donde la habilidad del piloto es lo más importante”, puntualizó Guayasamín, que formó parte del equipo Xtreme Plus.



El rally de este año fue especial para el piloto, pues en la etapa 5 su auto tuvo un daño en el motor. Fue remolcado hasta la meta, pero se le autorizó a seguir en carrera ya no por la clasificación general. Luego, superó un choque contra un muro de piedra en la etapa 8.



Dijo que el próximo año repetirá su participación en esta categoría con un auto UTV. “Vengo motivado porque sumamos experiencia. La primera semana nos tocó aprender a conducir este modelo, rompimos seis bandas. En la segunda, ya estuvimos más adaptados y rompimos solo dos”.



Aún no tiene una agenda de competencias a nivel internacional. Sí confirmó que correrá algunas válidas del Campeonato Nacional de Rally en un UTV. Sin embargo, dijo que le gustaría correr en el campeonato argentino, si las fronteras se mantienen abiertas y si el covid-19 no aplaza carreras.