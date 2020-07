Seattle Sounders de Xavier Arreaga perdió ante el Chicago Fire

LEA TAMBIÉN

El Seattle Sounders, actual campeón de la liga de fútbol norteamericana (MLS), perdió 2-1 ante el Chicago Fire este martes en el arranque de la segunda ronda del torneo 'MLS is Back', complicándose la clasificación a los octavos de final.

Los actuales monarcas de la MLS fueron víctimas de dos graves errores defensivos que facilitaron los goles del Chicago Fire, ejecutados por el delantero esloveno Robert Beric en el minuto 52 y el zaguero estadounidense Mauricio Pineda en el 84, mientras que el keniano Handwalla Bwana logró el tanto de Seattle en el 77.



Con este resultado, el Chicago Fire lidera el Grupo B con tres puntos, seguido del San José Earthquakes y el Seattle Sounders, con una unidad, y del Vancouver Whitecaps, que todavía no ha debutado. Seattle es el único de los equipos que ya ha jugado dos de los tres partidos de la fase de grupos.



El primer gol llegó tras un fallo del central ecuatoriano de Sanders Xavier Arreaga, que no pudo despejar un pase en largo desde el campo rival. Beric se hizo con el balón en carrera, dribló al defensa colombiano Yeimar Gómez con un autopase de tacón y anotó de fuerte disparo a la salida del arquero.



Seattle, que en su debut en el torneo empató sin goles con el San José Earthquakes del técnico argentino Matías Almeyda, logró su primer gol en el campeonato con un remate de Bwana dentro del área tras servicio de Jordan Morris.



Pero Mauricio Pineda rompió la igualada al aprovecharse de un nuevo despiste de los jugadores del Seattle, que no consiguieron despejar un córner que se paseó por toda el área hasta llegar al segundo palo, donde el defensa de Chicago Fire remató libre de marca.



La acción en el Grupo B se retomará el miércoles con el partido entre el Vancouver Whitecaps y el San José Earthquakes.