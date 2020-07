Seattle Sounders de Xavier Arreaga debuta con empate en la MLS

LEA TAMBIÉN

El Seattle Sounders, vigente campeón de la MLS, debutó este viernes 10 de julio del 2020 en el torneo de reanudación de la liga de fútbol norteamericana con un empate sin goles ante el San Jose Earthquakes del entrenador argentino Matías Almeyda.



Con este resultado, ambos equipos lideran con un punto cada uno el Grupo B, que completan el Chicago Fire y el Vancouver Whitecaps, que todavía no han jugado desde el arranque del torneo 'MLS is Back' el miércoles.



El juego tuvo pocas ocasiones claras, con ambos equipos sufriendo el desgaste de la alta humedad en la cancha del complejo deportivo de Disney World (Orlando) y los casi cuatro meses de inactividad desde la suspensión de la temporada de la MLS el 12 de marzo.



El arquero suizo-estadoundense Stefan Frei, del Sounders, y el argentino Daniel Vega, del Earthquakes, fueron las figuras del choque con varias intervenciones destacadas. El ecuatoriano Xavier Arreaga fue titular y jugó los 90 minutos. También recibió una amarilla.



Frei se lució en el minuto 71 con una estirada con la que despejó un fuerte disparo desde fuera del área de Jackson Yueill.



En el 84, Vega consiguió atajar con las piernas una gran oportunidad de Raúl Ruidíaz, el goleador peruano del Earthquakes, quien recibió una asistencia desde la derecha que lo dejó solo ante el arquero pero, en lugar de rematar de primera, perdió un tiempo precioso al controlar y disparó flojo.



El enganche uruguayo Nicolás Lodeiro, figura de Sounders, dejó detalles de su calidad pero no pudo concretar ninguna acción para que su equipo se llevara los tres puntos. El mexicano Oswaldo Alanís, jefe de la zaga del Earthquakes, tuvo que abandonar el césped en el 64 por problemas físicos.