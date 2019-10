Gabriel Schürrer, entrenador del Aucas: ‘Hay clubes que van a especular’

LEA TAMBIÉN

Gabriel Schürrer, entrenador de Aucas, está inconforme con el horario del partido contra Técnico Universitario, en Ambato, por la fecha 30 del torneo local LigaPro.

“En seis partidos hemos jugado con anterioridad a los equipos que venían en disputa en la tabla con nosotros. Ahora (en la fecha 30) hay clubes que van a especular con resultados para enfrentarse a uno u otro rival. Estoy seguro que Barcelona SC especuló en la última fecha”, dijo molesto el DT, el pasado miércoles 30 de octubre de 2019.



El estratega criticó que no se hayan unificado los horarios de los juegos de la última fecha, que definirá las ubicaciones y los cruces en los ‘playoffs’.



Aucas jugará en el estadio Bellavista, el sábado, a las 15:15. Es decir, saltará a la cancha con el resultado conocido de Liga de Quito que jugará ante Fuerza Amarilla, a las 13:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

​

“Nosotros no podemos especular. Vamos a ir a ganar el partido. Creo que se debía unificar para evitar eso”, añadió.



Los orientales saldrán con el equipo estelar, pero con la precaución de evitar que sus jugadores sean sancionados.



Schürrer no contará con los defensas Luis Romero y John Jairo Espinoza, que acumularon la quinta tarjeta amarilla. Pero en su plantilla estelar volverán Carlos Cuero y Marcos Mosquera, tras cumplir sus sanciones.



El cuerpo técnico de Aucas y de los clubes que participarán en los ‘playoffs’ consultaron a la LigaPro sobre la parte reglamentaria de las sanciones.



Para el inicio de esta fase no se acumularán las tarjetas, pero sí se aplicarán las sanciones en caso de expulsiones y acumulación de cinco amarillas.



Por eso, Schürrer conversó con los futbolistas y les sugirió que evitaran expulsiones para llegar con el equipo completo a las instancias decisivas.

Incluso, el volante venezolano Enson Rodríguez ya está en etapa de recuperación y espera estar en los cuartos de final. “El grupo está fuerte para los ‘playoffs’. Contar con Víctor Figueroa en el medio campo me

permite tener movilidad”, dijo ayer el futbolista venezolano.



¿Hasta cuándo tiene contrato Schürrer con Aucas? Ayer el DT respondió que tiene vínculo con el equipo oriental hasta diciembre. La directiva y el técnico tienen previsto reunirse en los próximos días y hablar sobre la continuidad para el próximo año.



Schürrer y sus asistentes revisaron los números de la campaña que han cumplido.



Según el entrenador, en los últimos nueve partidos Aucas perdió solo tres juegos: contra Barcelona, Independiente del Valle y Emelec. Volvió a responder a los hinchas que han criticado su labor. “A veces nos duele que no se valore el trabajo. Tenemos que poner la mentalidad más en positivo y no tanto en negativo”, añadió.



El cuerpo técnico confía en sumar tres puntos y terminar en el quinto lugar. El DT volvió a pedir que para el cierre del año la hinchada vuelva a confiar en el equipo y agradeció el apoyo que han dado los dirigentes en estos meses.



La directiva de Aucas también apura la construcción de un ascensor en el escenario. El plan es tener lista la obra para el cierre de la temporada.



Ayer ya comenzó la colocación de la estructura metálica y del sistema de electricidad. En principio, el plan es en­tregar la obra para el inicio de los ‘playoffs’.



La ubicación final determinará si Aucas empieza los cuartos de final de local.

Según el calendario de la LigaPro, los juegos de ida serán el 23 y 24 de noviembre. En cambio, la revancha está programada para el miércoles 27.



Los orientales tienen previsto viajar mañana a Ambato. Hoy realizarán el último entrenamiento en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur. Allí se definirá la alineación titular para el cotejo.