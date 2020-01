Pablo Sarabia y Cavani impulsan el festival del París Saint Germain

LEA TAMBIÉN

El español Pablo Sarabia y el uruguayo Edinson Cavani impulsaron el festival goleador del París Saint Germain, que, plagado de suplentes, goleó este domingo 5 de enero de 2020 (0-6) al Linas Monthery, de octava categoría, para alcanzar los dieciseisavos de final de la Copa de Francia.

Thomas Tuchel propuso un once plagado de no habituales. Algunos, sin embargo, con protagonismo en su equipo, como Sarabia y Cavani. Pero dejó al margen, fuera incluso del banquillo, a Neymar, Kylian Mbappe o Mauro Icardi. Y entre los reservas a Marco Verratti o Ángel Di María.



Le bastó con eso al París Saint Germain, con los españoles Sergio Rico y Ander Herrera en su equipo inicial.



El Linas Monthery resistió media hora, cuando marcó Adil Aouchiche. Tuvo su ocasión el conjunto local con un penalti que el meta español Sergio Rico detuvo a Idrissa Kanoute en el minuto 40. A continuación, Cavani amplió la renta.



El París Saint Germain apretó el acelerador a la hora de juego y en nueve minutos estableció la goleada. En el 60 Cavani hizo el tercero, segundo en su cuenta, y después entró en acción Sarabia, que marcó en el 63 y 69. Eric Maxim Choupo-Motin, a tres del final, redondeó la goleada.



Además, el Niza no tuvo tampoco sobresalto alguno para batir por 2-0 al Etoile Frejus Saint-Raphae, de categoría regional, que jugó más de una hora con un hombre menos por la expulsión de Marc Cristophe Fachan. Después, Hichem Boudaoui y Adam Ounas hicieron los goles que dieron el pase al combinado nicense.



Igual que el Dijon, que se impuso a domicilio por 1-2 al Valenciennes, de segunda, con un gol a un cuarto de hora del final de Wesley Lautoa que deshizo el empate establecido con los tantos de Frederic Sammaritano para su equipo, y de Teddy Chevalier, que hizo el único local.