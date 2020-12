Liga de Quito ganó 1-0 a Santos FC en Brasil, pero se eliminó de la Libertadores

Liga de Quito necesitaba un 'milagro futbolero' para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores. La derrota 2-1 ante el Santos FC en el juego de ida, suponía un mayor reto para el de vuelta, que se disputó este martes 1 de diciembre del 2020, en el estadio Urbano Caldeira. Los albos ganaron 1-0 con tanto de Matías Zunino. Al final quedó eliminado de la Copa.

Así, Santos empezó el partido sintiéndose cómodo con el resultado obtenido en Quito. Jugó cómodo ante un rival que le brindó facilidades y dejó espacios para que llegaran con peligro al arco de Adrián Gabbarini.



Yeferson Soteldo, Marinho y Kaio Jorge dominaron en el área de los universitarios, que con dificultades impidieron que los locales abrieran el marcador antes de los primeros 15 minutos.

​

A Liga le costó generar peligro en el arco brasileño. Billy Arce y Cristian Martínez Borja jugaron desconectados. No hubo enlace, porque los mediocampistas estuvieron concentrados en ayudar en defensa.



La opción más clara fue la de Pedro Pablo Perlaza, quien en un intento de generar peligro intentó gambetear a los defensores del 'Peixe' para sacar un remate. Antes, Santos ya había tenido dos opciones con Jorge y Soteldo que fueron contenidos por Gabbarini.



La otra fórmula que tuvo Liga para sorprender fue aprovechar los rebotes. Al minuto 25, Martínez Borja sacó un remate potente. El disparo del colombiano pasó ligeramente desviado.



La consigna de Repetto era hacer un gol tempranero, pero la dinámica del rival y las dificultades para llegar con claridad al área rival complicaron los planes.



Santos fue dominador del partido. Tuvo en el primer tiempo tres situaciones claras de gol y en los segundos 45 minutos también tuvo sus chances.



Pituca, al minuto 52 sacó un remate potente y a ras de piso que dejó sin reacción a los defensas, pero que no llegó al fondo de las redes y obligo a 'Gabba' a estirarse.



Al minuto 65, el partido se detuvo. Liga marcó un gol y la jugada se revisó en el VAR por un posible fuera de juego. Matías Zunino sacó un remate potente, pero en la jugada previa hubo un travesaño de Marcos Caicedo.



Néstor Pitana, el árbitro finalmente sí le dio el tanto a los albos, que hasta ese momento se veían asfixiados por los locales.



Tras el gol, Liga mejoró en su fútbol. Tomó más protagonismo gracias a los cambios que hizo Pablo Repetto. Marcos Caicedo, Zunino, Christian Cruz y Rodrigo Aguirre le dieron más ofensiva.



A pesar de ello, Liga no pudo conseguir la hazaña. y quedó eliminado del torneo. El triunfo solo suma a las estadísticas. Al final, el juego terminó en pelea entre jugadores de ambos planteles. A Pitana le tocó intervenir para separar a Rodrigo Aguirre, Christian Cruz y los brasileños.



Pitana le mostró la roja directa al delantero charrúa, por los incidentes al final del cotejo. También tuvo que revisar el VAR para ver si debía sacar otra tarjeta a otro jugador de Liga de Quito.



Las tomas mostraron una falta de Lucas Villarruel ante el golero Jhon y fue expulsado. También mostró una roja Luiz Felipe, suplente de Santos.



Los brasileños fueron los más perjudicados, pues el conjunto paulista sigue en la competencia internacional.