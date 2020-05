Santiago Morales: ‘Es triste ver lo que sucede en el fútbol ecuatoriano’

LEA TAMBIÉN

El gerente de Independiente del Valle, Santiago Morales, sostiene que el presente del fútbol ecuatoriano es ‘triste’, por la ‘desunión’ que marca el día a día tanto en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) como de la LigaPro.

El directivo afirmó en un diálogo con Mundo Deportivo de Radio Cobertura Plus (104.1 FM) que, “es triste ver lo que sucede hoy en el fútbol ecuatoriano. Hay mucha desunión entre los equipos, se habla mucho que existen dos bandos”.



Ahí también abordó otros temas como el caso del arquero Jorge Pinos y la demanda de Técnico Universitario frente al TAS, al igual que los rumores de un interés del Atlético Mineiro por Alan Franco.



El directivo dijo sentirse contrariado por la pugna de poderes existente en ambos organismos. Sostuvo que ni él ni Michelle Deller tienen intereses personales, y que esperan que el equipo sangolquileño sirva de puente para superar las diferencias entre dirigentes.



Sin embargo, se mostró molesto al ser consultado sobre la posibilidad que la LigaPro aumente a 20 el número de equipos para el 2021.



“No estamos de acuerdo. Ya basta de romper los reglamentos, debemos ya ser serios y de hacer lo que les dé la gana”, dijo el dirigente. Luego añadió que, “Todos están enfocados en lo que se deba dar en la Serie A y nadie dice nada lo de la Serie B”.



Sobre el caso del golero Jorge Pinos, mencionó que en Independiente están tranquilos: “Nosotros hemos cumplido legalmente con la inscripción del jugador Pinos, jamás hemos hecho algo mal”.



Además, agregó que en Técnico Universitario deberían preocuparse por ser responsables con los salarios de los futbolistas: “Hay cosas más importantes de que preocuparse, Independiente está al día en los sueldos, me pregunto yo, ¿Técnico Universitario está al día? Tienen dinero para pagar un abogado costoso y no para pagar a sus jugadores”.



Morales hizo hincapié que en IDV los salarios de todos quienes conforman el plantel están cubiertos en su totalidad hasta el mes de abril, a pesar de que todavía está pendiente el monto que deben recibir por los derechos de televisión.



También descartó que de momento existan conversaciones en firme por algún miembro de la plantilla. Ante los rumores de un posible traspaso de Alan Franco al Brasileirao, Morales dijo que existieron acercamientos por el jugador, pero que en la actualidad ese tema está cerrado.



“Con Atlético Mineiro se estuvo hablando hace un mes. Llegaron a un acuerdo con el equipo. La decisión la tenía Alan Franco y debido a la situación familiar que sufrió, el jugador decidió no aceptar la oferta del fútbol brasileño”, comentó el directivo.



Para finalizar, volvió a referirse a Nassib Neme, presidente del CS Emelec, luego de que él le pidiera que ‘deje de hablar de honorabilidad’.



“Cada dirigente es dueño de sus actos y la historia se encargará de ponerles en su lugar. El país entero debe hablar de la honorabilidad, de la honestidad de Independiente y cada quien juzgar”, cerró el directivo.