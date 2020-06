Independiente del Valle no abandonará a sus juveniles tras la pandemia

El club entregó su protocolo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ente organizador de os torneos juveniles.



"Tenemos una responsabilidad y compromiso con los padres y chicos de continuar su formación como deportistas y como personas. Vamos a hacer el esfuerzo para que podamos empezar las clases de forma presencial en septiembre", dijo Morales.

El club cuenta, dentro de sus instalaciones con un colegio exclusivo para los juveniles. Esta institución académica cuenta con una planificación aprobada por el Secretaría de Educación.

"Estamos esperando respuestas de la Federación y del COE Nacional, porque entendemos que al tener un protocolo dentro del complejo y que sea controlado por nosotros hay menos riesgo de contagios", expuso Morales.

El club elaboró un cronograma, de ser aprobado el proyecto del club, para el retorno de los jóvenes. Además buscan evitar contagios de covid-19.

Así, está contemplado que el miércoles 1 de julio retorne Sub 18 y Reserva y para el 15 del mismo mes vuelva el equipo femenino Dragonas a los entrenamientos. Esto último está aprobado por las autoridades gubernamentales.



El 5 de agosto volverían los jugadores de la Sub 16, el 19 del mismo mes sería el turno de la Sub 14 y en septiembre lo haría la Sub 12.

A nivel de formativas, Independiente del Valle ha demostrado ser una potencia a nivel continental y nacional. Este 2020 se proclamó campeón de la Copa Libertadores Sub 20, torneo al que ha asistido en todas sus ediciones desde el 2012. A nivel Ecuador, se ha coronado en todas las categorías.