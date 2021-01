Santiago Escobar dirigirá a Católica en la Copa Libertadores; después seguirá con su tratamiento contra el cáncer

El domingo 24 de enero del 2021, Santiago Escobar sorprendió a los dirigentes, a sus asistentes y al plantel de jugadores de Universidad Católica. Nadie sabía que estaba en Ecuador. Sin embargo, el técnico se presentó en el entrenamiento y recibió el cariño y el cobijo de los integrantes de la institución ‘camaratta’.

A finales de diciembre, Escobar recibió la noticia de que sufre de cáncer de próstata. Hace dos semanas, en conjunto con Universidad Católica, el profesional dio el visto bueno para que se informe públicamente sobre su situación de salud. Él iba a realizar la recuperación en Medellín, durante las siguiente seis semanas.



Sin embargo, el técnico junto a sus galenos –Mauricio Lema, Alberto Posada y David Gómez- decidió cambiar los planes. Él volvió al país para quedarse en las próximas semanas y dirigir al equipo en la primera fase de la Copa Libertadores. El 17 de febrero, Católica disputará el primer partido de la serie, con un rival aún por determinar. Será el retorno del equipo al torneo, tras 41 años de ausencia.



En una rueda de prensa realizada en la mañana del 25 de enero, Escobar dijo que estará en los dos juegos iniciales y después realizará la radioterapia. El proceso se extenderá desde febrero hasta abril. ‘Sachi’ se mostró agradecido por todas las muestras de cariño que ha recibido durante este duro proceso.



Agradeció a su familia, a su entorno, sus asistentes, a los hinchas de Católica, a los futbolistas, dirigentes de otros clubes, periodistas, que han estado preocupados por la evolución de su salud. “Siento el cariño de toda la gente de Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia, los lugares en los que yo trabajé. Me he sentido querido. Quiero hacer una vida normal. Me siento fuerte, voy a luchar”, dijo el entrenador.



El presidente del equipo, Santiago Cattani, reiteró durante el encuentro virtual que Escobar cuenta con el respaldo del club. “Fue una linda sorpresa que llegase al entrenamiento. Es una muestra del compromiso que el profesor tiene con el equipo”.



Escobar fue tendencia en redes cuando se conoció la existencia de su cáncer. El #FuerzaSachi se volvió viral con muchas muestras de apoyo por su difícil momento.