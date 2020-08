Estas son las sanciones e infracciones penadas por la LigaPro por no cumplir los protocolos de bioseguridad

LEA TAMBIÉN

El fútbol se volverá a jugar a nivel profesional en el país y la LigaPro aprobó un reglamento con sanciones económicas para los clubes que no cumplan con algunos ítems del protocolo de bioseguridad. Algunos artículos fueron modificados y otros estipulados por el COE Nacional.

Todas estas acciones serán sancionadas de forma económica. Su incumplimiento estará penado y lo recaudado será entregado al equipo campeón. Así lo aseguró Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, en la última reunión del Consejo de presidentes.

Estas son las faltas leves que serán penadas con un salario básico unificado (USD 400):



El Club y los Oficiales de Partido que no asistieran a las capacitaciones impartidas por LigaPro, sea mediante vía telemática o presencial.



El Club que no efectúe difusión de señalética, en el recinto deportivo, en los pasillos, en los túneles, en los puntos fijos de estancia, en las instalaciones, en las inmediaciones y/o en las demás zonas que conforman el establecimiento, según lo dispuesto en el Protocolo.



La persona que no porte la respectiva credencial en un lugar visible.