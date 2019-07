Las sanciones diferentes para Barcelona y Emelec en la Copa Alberto Spencer generan controversia

LEA TAMBIÉN

La Copa Alberto Spencer, el torneo amistoso organizado por la paralización del campeonato nacional, dejó una polémica instalada. Según el acta de sanciones del Comité Disciplinario de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el futbolista Damián Díaz, de Barcelona, fue multado con USD 1 (así lo establece el reglamento de la FEF) por la amarilla recibida en el partido ante LDU el domingo 30 de junio.

No existió ninguna sanción por los polémicos gestos del ‘Kitu’ Díaz en el cotejo realizado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el domingo pasado. Aunque un video circuló en las redes sociales, los supuestos gestos no constaron en el informe del árbitro Franklin Congo tampoco en el informe del Comisario.



Según el acta de sanciones número 4, el futbolista Fidel Martínez, también del equipo canario, salió expulsado en el mismo juego y tiene un partido de suspensión por la roja. Sin embargo, el cuerpo técnico de Barcelona confirmó que la sanción se aplicará en el próximo partido de la Copa Alberto Spencer y no en un partido de la LigaPro.

Barcelona se coronó campeón de la Copa Alberto Spencer tras igualar 1-1 con Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz, la noche de este domingo 30 de junio del 2019. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Por eso la ‘Poja’ Martínez sí estará en el partido ante El Nacional que se jugará este sábado 6 de julio, a las 19:15, en el Atahualpa. Esto generó polémica porque el mismo Comité Disciplinario tuvo un duro castigo para Brayan Angulo, delantero de Emelec.

El ‘Cuco’, en cambio, hizo gestos obscenos a los hinchas de Barcelona en el Clásico del Astillero jugado hace tres semanas en el estadio Monumental. Esos gestos si constaron en el informe del Comisario. Ante ello, el Comité Disciplinario castigó con seis partidos de suspensión al atacante eléctrico.

Está previsto que la tarde de este viernes 5 de julio, los abogados de Emelec presenten la apelación en el Tribunal de Apelaciones de la Cámara de Comercio.



El argumento jurídico será que la sanción impuesta en base al reglamento vigente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) debería ser aplicado solo en las próximas ediciones de la Copa Alberto Spencer y no en los partidos del campeonato local. El DT Ismael Rescalvo, del ‘Bombillo’ aseguró que confían en levantar la sanción al ‘Cuco’ para que pueda jugar el domingo ante Aucas por la LigaPro.