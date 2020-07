¿Cuál era el salario de Antonio Valencia en Liga de Quito?

LEA TAMBIÉN

El presente económico que atraviesa Liga de Quito debido a la emergencia sanitaria, y el alto costo del salario de Luis Antonio Valencia, influyó para que ambas partes llegaran a un acuerdo y decidieran finiquitar el contrato y anticipar la salida del jugador.

Pero, ¿cuál era el salario real del ‘Toño’ en Liga? A principios de junio de este año Polo Carrera, histórico exfutbolista y exentrenador de los albos, calificó de “inhumano” el monto que Valencia percibía en la ‘U’. Dijo que él era el jugador mejor pago del equipo y que esas cantidades tan “astronómicas” no se pueden dar en un equipo de fútbol.



“Con esto de la pandemia del coronavirus, creo que en algo podemos rescatar los sueldos demasiado altos para los jugadores. Liga hace un gasto de aproximadamente USD 20 millones en conformar un equipo (…) el jugador que lo trajeron de Europa, Valencia, gana USD 147 000”, dijo en una entrevista con Radio Huancavilca, de Guayaquil.



Sus expresiones levantaron cuestionamientos por la realidad económica del país, y porque el monto revelado no estaría de acorde al mercado ecuatoriano.

Sin embargo, Esteban Paz, presidente de la comisión de fútbol de los albos, salió a desmentir las afirmaciones de Carrera, y en Área Deportiva dijo que Valencia no era el jugador más caro de la plantilla.



“Tanta envidia generó lo de Antonio Valencia que se inventan cifras, no es para nada los USD 140 000 que mencionaban”, señaló Paz. Luego añadió que para traer a Valencia recibieron una inyección económica de los auspiciantes.



Pero no dio mayores detalles sobre el salario real. Según expuso, lo de Valencia era “invaluable” porque “no vino aquí para ganar dinero”. Tampoco dio información sobre los valores de los otros jugadores que serían los más caros del plantel.



Tras la desvinculación del lateral de 35 años, Paz dejó abierta las puertas de la institución para un futuro retorno. El 'Tren Amazónico' jugó un total de 31 partidos con la 'U'; marcó un gol, dio tres asistencias y obtuvo dos títulos.