Ruso Medvedev accede a semifinales del Abierto de EEUU al derrotar a Rublev

El ruso Daniil Medvedev, tercer sembrado, se clasificó este miércoles a las semifinales del Abierto de Estados Unidos al derrotar en tres sets a su compatriota y amigo desde la infancia Andrey Rublev.

Medvedev, quien cayó en la final del US Open de 2019 ante Rafa Nadal, se impuso a Rublev por 7-6 (8/6) , 6-3 y 7-6 (7/5) en dos horas y 27 minutos de juego en la pista Arthur Ashe, la principal de Nueva York.



En busca de su primer título de Grand Slam, Medvedev construyó su victoria ante Rublev remontando un 1/5 en contra en el 'tie break' del primer set.



“En un momento como ese tienes que luchar por cada punto pero al mismo tiempo pensaba: 'bueno, probablemente perdí el set'. Tenía más posibilidades de perderlo que de ganarlo”, recordó Medvedev.



Rublev, de 22 años, no pudo recuperarse del golpe anímico de perder el set, que encajó con frustración, lanzando la raqueta contra el suelo y gesticulando durante el resto del partido.



Medvedev, que tuvo que recibir atención médica en su hombro durante el tercer set, lanzó un grito de rabia al finiquitar el choque, agradecido de poder eliminar por la vía rápida a Rublev.



En lo que fue una exhibición de golpeo durante gran parte del partido, Medvedev sumó 16 'aces' (por 10 de Rublev) y ganó el 89% de los puntos con su primer servicio.



Su juego defensivo también fue superior, logrando el 75% de las devoluciones por 54% de Rublev. Ambos tenistas se conocen desde los ocho años cuando competían en torneos para menores de 10 años en Rusia. Medvedev suma ahora tres victorias por ninguna derrota frente a Rublev en el tenis profesional.



Ahora enfrentará en semifinales al ganador del otro cruce de cuartos del miércoles entre el austriaco Dominic Thiem (2º sembrado) y el australiano Alex de Minaur (21º) .



La otra semifinal masculina se definió el martes y la disputarán el alemán Alexander Zverev, quinto sembrado, y el español Pablo Carreño. Este US Open será el primer Grand Slam de los últimos cuatro años que tendrá un ganador distinto al 'Big Three' (Djokovic, Nadal y Roger Federer) .