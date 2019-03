Ecuador tuvo un buen inicio en los Juegos Suramericanos de Playa

LEA TAMBIÉN

La selección ecuatoriana de rugby terminó invicta en su primer día de competencias, en los Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019. El combinado nacional se impuso a Chile y luego derrotó a Uruguay, en la primera jornada de este deporte.

Ambos partidos se dieron la mañana de este 14 de marzo del 2019, en el estadio Verde de La Florida. A primera hora, los tricolores se impusieron por 5-4 a Chile y en su segundo partido igualaron 6-6 ante los charrúas.



“Chile tiene una larga historia en rugby y nosotros no, pudimos ganar nos sentimos emocionados. Con Uruguay logramos un empate importante”, dijo el capitán del equipo Edwin Lastra, tras finalizar sus partidos. Este 15 de marzo volverán a jugar, ante Argentina, Guyana y Paraguay.



Por otra parte, en voleibol también se obtuvo una victoria. El equipo conformado por Pedro Jaramillo y Ronald Quiñónez, se impuso en dos parciales a su similar de Guyana, 21/13 y 22/21. El segundo equipo tricolor, Danny León y Marcos Tenorio, perdieron 21/10 y 21/11 ante Argentina.



Finalmente, el triatleta Armando Matute se quedó con el cuarto lugar en la competencia de triatlón. “Es la primera carrera internacional del año, estoy contento aunque no llegué al podio. En la próxima carrera me irá mejor”, dijo el deportista guayaquileño.