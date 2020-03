Rugani, el futbolista de la Juventus contagiado de covid-19, dice 'estar bien'

LEA TAMBIÉN

El defensa italiano de la Juventus Daniele Rugani, primer futbolista de élite en haber dado positivo por coronavirus, aseguró este lunes que

“ está bien ” y espera que su caso sirva “ para sensibilizar a todo el mundo ” .

“ Voy bien, quiero tranquilizar a todo el mundo. Nunca he tenido los síntomas graves de los que se escucha hablar y considero que tengo suerte ” , declaró el defensa en la televisión de la Juventus.



“ Fue una verdadera conmoción porque fui el primer caso en este medio. Espero que sirva para sensibilizar a todo el mundo, sobre todo a los que no han comprendido la gravedad del problema ” , añadió el internacional italiano, actualmente aislado en una habitación del J-Hotel, en el centro de entrenamiento de la Juventus, en Turín.



“Hubo una explosión mediática. Mucha gente me ha escrito y se lo agradezco. Lo voy a superar y espero que salga más fuerte ” , señaló el futbolista de 25 años.



La Juventus anunció el miércoles el test positivo de Rugani, precisando que el jugador estaba “ asintomático ” . Fue el primer futbolista de la Serie A contagiado en una lista que se ha incrementado en los últimos días.



Italia está detrás de China como segundo país más afectado por la pandemia del nuevo coronavirus, con cerca de 25 000 casos detectados, y más de 1 800 fallecidos, según las últimas cifras anunciadas por las autoridades.