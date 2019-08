Excampeón olímpico Rubén Limardo derrota a su hermano Jesús  y gana el oro panamericano en espada individual

LEA TAMBIÉN

El excampeón olímpicao de espada Rubén Limardo cumplió con su favoritismo y ganó este lunes 5 de agosto del 2019 la medalla de oro de la modalidad en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, venciendo en la final a su hermano menor Jesús.

Limardo, de 34 años, se impuso a Jesús, de 23, por 15 a 8 en la primera final de la esgrima de la cita que se celebra en la capital peruana hasta el domingo próximo.



Las medallas de bronce fueron para el cubano Yunior Reytor y el colombiano Jhon Rodríguez.



“Es mi hermano (...). No iba a ser una final fácil, pero me relajé muchísimo, me daba igual el score, y yo creo que él se descontroló”, dijo el medallista olímpico después del enfrentamiento que le dio su tercer oro individual en Juegos Panamericanos.

Ya se había coronado en las ediciones de Rio de Janeiro 2007 y Toronto 2015.



En su palmarés panamericano también figura otra presea dorada por equipos hace cuatro años.



“Yo soy una persona de retos. Yo soy una persona de récords”, aseveró Limardo, poniendo la mira en el próximo desafío: repetir el título por equipos, cuyos combates se disputarán el jueves.



Rubén Limardo fue campeón olímpico en Londres 2012 y se quedó fuera del podio en Rio de Janeiro-2016.



En la primera final femenina de la esgrima de Lima-2019, la estadounidense Lee Kiefer derrotó a la canadiense Jessica Guo y ganó el título en florete individual.



Las medallas de bronce fueron para la brasileña Ana Di Rienzo y la canadiense Eleanor Harvey.

Espada individual masculino



Ruben Limardo (VEN) - oro

Jesús Limardo (VEN) - plata

Yunior Reytor (CUB) - bronce

Jhon Rodríguez (COL) - bronce



Florete individual femenino

Lee Kiefer (USA) - oro

Jessica Guo (CAN) - plata

Ana Di Rienzo (BRA) - bronce

Eleanor Harvey (CAN) - bronce