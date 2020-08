Ronald Koeman quiere a Messi como la base de su proyecto en el Barça

LEA TAMBIÉN

"No sé si tengo que convencer a Messi, tiene contrato, ojalá siga muchos años", declaró este miércoles 19 de agosto en su presentación el nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, acerca del futuro del astro argentino, después de que el equipo fuera eliminado de la Champions tras un 8-2 ante el Bayern Múnich.

"De entrada tiene un año más de contrato. Es el mejor del mundo y al mejor del mundo lo quieres en tu equipo y no en el equipo contrario", dejó claro el antiguo central del Barcelona dirigido por Johan Cruyff.



"No es un fin de ciclo. Porque un nuevo ciclo sería sin Messi. Messi va a quedarse. Messi creó una era, la era Messi", había dicho el martes el presidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu.



Koeman, de 57 años, compareció junto a Bartomeu y recibió una camiseta azulgrana con su nombre. "Bienvenido a casa", le dijo el dirigente. "Estaba escrito, un día Ronald Koeman sería entrenador del Barcelona, este momento ha llegado", añadió.



"He firmado, soy el entrenador del Barcelona, a partir de ahora vamos a trabajar. Hay que hacer cambios. La imagen del otro día no es la que queremos dar, ni yo ni los jugadores, ni los dirigentes ni los aficionados, nadie", añadió Koeman tras la derrota en Lisboa frente al Bayern.



Preguntado por su estilo, el hasta ahora seleccionador de su país señaló: "Soy holandés y a nosotros nos gusta tener el balón más que correr detrás" ¿Cambiará la columna del Barcelona?, preguntaron a Koeman acerca de la veteranía de sus principales jugadores; Gerard Piqué, Sergio Busquets, Messi y Luis Suárez, los tres por encima de los 30 años.



"En principio no. Cuando un jugador tiene 31 o 32 años no está acabado. Todo es el hambre por estar aquí y dar el máximo. Hay gente de 20 a la que le falta hambre y trabajo para sacar el máximo rendimiento. Solo quiero trabajar con gente que quiera estar aquí", añadió el hombre que sustituye a Quique Setién en el banquillo azulgrana.



Koeman, que debía dirigir a los 'Oranje' durante la Eurocopa-2020, aplazada a 2021 por la pandemia de coronavirus, deja su puesto a su asistente Dwight Lodeweges, quien se convertirá en el primer entrenador mientras la KNVB busca a un técnico para poner al frente de la selección.