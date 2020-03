Ministra Romo dice que espectáculos masivos se mantienen suspendidos en Guayaquil por riesgo de contagio

LEA TAMBIÉN

María Paula Romo, ministra de Gobierno del Ecuador, confirmó en un acto de celebración por los 82 años de la Policía Nacional este lunes 2 de marzo del 2020, que están prohibidos los actos masivos en Guayaquil, después que se confirmaran cinco nuevos casos de covid-19 (coronavirus) en la urbe.



La Ministra dijo que los espectáculos masivos se mantienen suspendidos en Guayaquil y Babahoyo por riesgo de contagio del coronavirus, aunque no especificó si la medida se aplicará también al partido de la Copa Libertadores 2020 entre Barcelona SC e Independiente del Valle.



Ministra de Gobierno, @mariapaularomo confirmó que los espectáculos públicos masivos en los que podría existir riesgo de contacto del #Covid continúan suspendidos en Guayaquil y Babahoyo. pic.twitter.com/koBWVV7r2h — Diego Puente (@diegopuente1) March 2, 2020

"Están supendidos los eventos en Guayaquil y Babahoyo, hasta que se evalúe que no hay un riesgo de contagio masivo. Hay personas que dicen por qué no se ha suspendido otras actividades, pero no es lo mismo una escuela, una sala de teatro que ir a un estadio donde hay 30 000 o 40 000 personas en el cantón donde tenemos una persona contagiada", manifestó Romo.



La Ministra aseguró que el Gobierno Nacional acatará las normas del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la epidemia del coronavirus.



El anuncio se realizó poco después de que Luigi Macchiavello, jefe de prensa del club amarillo, asegurara que el club vendía entradas para el partido de Copa Libertadores y ratificara que se jugaría con público en el estadio Monumental. El duelo está pactado para el miércoles 4 de marzo (17:15).