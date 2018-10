Romario Caicedo de Emelec vivió rodeado de fútbol desde su niñez

LEA TAMBIÉN

Las conversaciones entre Romario Caicedo y su padre, Carlos Javier, se resumen en reflexiones e historias con un protagonista central: el fútbol. El jugador de Emelec admira la carrera de su progenitor, que a sus 44 años todavía actúa en campeonatos nacionales, hasta julio pasado el ex-ídolo de Olmedo militó en Star Club, de Chimborazo.

Romario cuenta que su padre lo motivó cuando llegó al cuadro eléctrico, donde lo obligaban a jugar en un puesto al que no estaba acostumbrado. Durante su carrera, en Olmedo y en Fuerza Amarilla, actuaba como mediocampista y con los eléctricos lo retrocedieron como lateral, con el entrenador Alfredo Arias y luego con Mariano Soso.



Cada conversación con el ‘Capi’, como lo llamaban durante sus 18 años en Olmedo, era un llamado de atención para que se sintiera agradecido del fútbol. “Me enseñó perseverancia y constancia. Gracias a su apoyo pude ir ganándome la confianza de los entrenadores”, dijo Romario, de 28 años.



Ellos jugaron juntos en Olmedo, entre 2012 y 2013. Romario fue quien le entregó la placa de agradecimiento cuando se retiró del equipo riobambeño, en el 2014, durante un partido amistoso de presentación, ante América de Cali.



Ese fue uno de los días más alegres de la vida de Caicedo. Aunque su padre ya no jugaría con él, tuvo la oportunidad de actuar en su homenaje. “Son cosas lindas que el fútbol te deja, recuerdos imborrables”, dijo el deportista de 28 años.



Se enorgullece cuando analiza la carrera de su padre, uno de sus objetivos es emularlo. Aunque no actúan en el mismo puesto, lo ve como su futbolista favorito y su principal referencia deportiva.



Siempre fue atacante, por lo que las habilidades defensivas de su papá le servían para entrenarse en casa, cuando salía de las prácticas de las formativas y del equipo principal del conjunto de Chimborazo.



Ahora, como lateral, aprovecha las enseñanzas de su progenitor, quien le explica sobre ubicación y temporización a la hora de marcar. Aprovecha su velocidad para anticiparse a los rivales y para ser una alternativa en ofensiva cuando el DT Soso se lo pide.



Aunque se adaptó rápido al juego de Emelec, Caicedo es suplente. En las últimas cinco fechas se consolidó como estelar, debido a una lesión en el tobillo de Juan Carlos Paredes, quien ocupa la banda diestra de los eléctricos.



En esta temporada, el lateral suma 15 partidos y dos tantos. Su mejor producción goleadora fue en el 2013, cuando disputó la Serie B con Olmedo. Este año le marcó a Delfín, en Manta, y a El Nacional, en el estadio George Capwell.



Se apunta como titular para el juego de esta tarde ante Macará, en el Capwell. Allí los eléctricos tienen la posibilidad de reducir la ventaja con los ambateños, que son líderes de la segunda etapa.



Emelec tiene 21 puntos, cuatro menos que los ‘Guaytambos’. Por eso, Caicedo considera que este partido es determinante para sus aspiraciones de ganar la segunda etapa, y dispu­tar la final del campeonato ante Liga de Quito.



“Es un rival muy difícil (Macará). Tenemos que sumar para seguir con el objetivo. Aquí estamos profesionales. Al que le toque jugar, lo hará de la mejor manera. El objetivo es repetir el campeonato”, dijo en rueda de prensa.

Descartó que las polémicas por supuesto amaño de partidos, que involucraron a Macará la semana, sean una ventaja para los eléctricos. “Dentro de la cancha solo se habla de fútbol, el resto es secundario”, dijo.