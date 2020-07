Joa Rojas extiende su contrato con el Sao Paulo, pero deberá cumplir con un determinado número de partidos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Después de semanas de especulación, el ecuatoriano Joao Rojas llegó a un acuerdo inicial con el Sao Paulo, de Brasil, y extenderá su permanencia en el club hasta, al menos, febrero del 2021. El mismo podría extenderse hasta finales de año en caso de que cumpla con un determinado número de partidos.

La intención del club es que el ecuatoriano pueda retomar su nivel y ganarse un espacio en el cuadro que dirige el DT Fernando Diniz.



El contrato del atacante de 31 años expiraba en julio del 2020 y había dudas sobre su continuidad; sobre todo porque desde su llegada a Brasil a mediados del 2018, las lesiones no le permitieron tener regularidad.



La última la padeció en agosto del 2019. Una ruptura del tendón del cuádriceps en la rodilla derecha durante uno de los entrenamientos lo alejó de las canchas.



El ecuatoriano aprovechó la paralización de las actividades deportivas en la región por la pandemia del covid-19 para recuperarse. A mediados de junio del 2020 volvió a realizar trabajos con el balón, pero aún no se integra con el resto del equipo a los entrenamientos colectivos.



De acuerdo con el portal brasileño Globo Sporte, el contrato tiene una cláusula de renovación automática hasta finales de 2021. Para que la misma se haga efectiva, Rojas necesita participar en al menos el 40% de los juegos que tenga el club hasta febrero del próximo año.



Pero la tarea no será sencilla. Pablo, Everton, Helinho, Brenner, Toró y Gonzalo Carneiro son las variantes con las que cuenta Diniz para la ofensiva del Sao Paulo. Además, desde que el actual entrenador se unió al club en septiembre del 2019, Rojas no tuvo la oportunidad de mostrarse en los entrenamientos.



Pero en la institución existe confianza en lo que pueda aportar para afrontar tanto la Copa Libertadores, donde comparte grupo con Liga de Quito, River Plate y el Binacional; como el Brasileirão.