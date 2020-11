El esloveno Primoz Roglic cambió el salto en esquí por el ciclismo de ruta

LEA TAMBIÉN

Una fuerte caída y una conmoción cerebral le hicieron cambiar de deporte a Primoz Roglic. El esloveno era una de las principales promesas en el salto de esquí de su país. Logró un mundial juvenil por equipo. Incluso llegó a entrenarse en las pistas más complejas de su país. Actualmente disputa el primer lugar de La Vuelta junto a Richard Carapaz.

Pero un accidente en el 2007 y una serie de fracasos siguientes le hicieron buscar otra opción en un deporte completamente distinto. El ciclismo le llegó al esloveno como una segunda oportunidad. Atrás habían quedado los años de los saltos largos y la nieve.



Con 17 años, Roglic pensaba que había llegado a la cima de su carrera. Con un titulo mundial junior en su espalda y con la oportunidad de entrenarse en la localidad de Planica, considerada por muchos esquiadores como la zona más idónea para perfeccionar los saltos, junto a los profesionales y referentes, el esloveno buscaba perfeccionar su técnica.



En esa pista de 140 metros de longitud, el joven Primoz Rogic se lanzó desde los más alto con la esperanza de que al aterrizar cautivaría a los espectadores. En ese momento era uno de los prospectos para integrar el equipo olímpico de Eslovenia.



Pero no fue así. El ahora ciclista del Jumbo Visma cayó aparatosamente, provocándole golpes en uno de sus hombros y una conmoción cerebral que no le impediría volver a subirse a unos esquís.

Tras su recuperación, lo único que dijo fue: “No tuve respeto por Planica y para saltar más de 200 metros debes aprender a respetarla”.



Después de esta frustración, 'Rogla' se encaminó a buscar una nueva disciplina. Encontró en el duatlón y triatlón una cierta paz que necesitaba tras su traumática experiencia como esquiador. Ese fue su primer contacto con la bicicleta de carrera.



Su primer intento por ser ciclista de ruta fue en el 2011. Se contactó con el dueño de uno de los equipos de su país para pedir una oportunidad, pero la única recomendación que recibió fue que se comprara una bicicleta y que probara antes de tomar esa decisión.

Primoz Roglic durante su faceta de esquiador. Foto: Tomada de Twitter

Así lo hizo. Vendió su motocicleta y adquirió su primera bici de ruta. El paso del esquí al ciclismo no fue drástico.



"Trabaja mucho su centro de gravedad, balance, flexibilidad y acrobacia, herramientas que me ayudan en el ciclismo”. dijo entonces Roglic.



Con 22 años, el esloveno ya había llamado la atención de varios expertos en ciclismo. Con su primer equipo ganó el Tour de Azerbaiyan y el de su país. Pero no fue hasta cumplir 27 años que se firmó su primer contrato como con un equipo Wolrd Tour.



El Jumbo Visma le abrió sus puertas y con ello a una carrera llena de éxitos. Primoz Roglic es considerado uno de los mejores ciclistas del mundo. En apenas cuatro años de experiencia World Tour ya ha ganado una Vuelta de España y ha quedado primero en dos etapas del Tour de Francia y tres en la actual edición de La Vuelta. En el 2019 fue tercero en el Giro de Italia que ganó Richard Carapaz. Ese año vistió tres veces la 'Maglia rosa'.