A Roger Federer le dan miedo las montañas rusas, las arañas, las cucarachas

La llegada a Sudamérica del suizo Roger Federer, la ‘leyenda viviente del tenis mundial’ ha causado gran expectativa. Ya jugó el primer cotejo de exhibición de los cinco que realizará en el continente.

Antes de jugar con el alemán Alexander Zverev en Santiago de Chile, acudió a una entrevista con Fernando González, extenista profesional de ese país y doble medallistas de oro en los Juegos Olímpicos de 2004.

Hablaron de varios aspectos, deportivos y personales. Frente a la casi perfección que muestra Federer en la cancha, González le consultó si es que cometía errores, a lo que el actual número 3 del mundo respondió: “Siento que cometo muchos errores. En la cancha he cometido miles, además no puedo cocinar, me dan miedo las montañas rusas, las arañas, las cucarachas”, contó entre risas.





¿Alguna situación que ha sido vergonzosa?

“En el comienzo de mi carrera muchos pensaban que era Carlos Moyá o

Tommy Haas. A veces me pedían autógrafos y era como ‘¿Qué? no soy

Carlos Moyá"”, recordó.



Pese a sus 38 años, Roger sigue con algunos sueños intactos. “Solo

espero seguir disfrutando, mantener esa llama encendida de seguir en

la cancha de tenis y en el circuito. Además, claro, de ser buen

marido, buen padre, tratar de hacer todo a la vez, porque para mí

siempre la familia está primero”.

Roger Federer en Santiago de Chile el 19 de noviembre del 2019. Foto: AFP



La noche del martes 19 de noviembre, Federer y Zverev jugaron ante 14

000 en el Santiago Arena. El tenista suizo venció por 6-3, 4-6 y 6-4,

en el primero de los cinco partidos que disputarán en esta gira.

La noche del miércoles 20 jugarán en Buenos Aires, el viernes 22 lo

harán en Bogotá; el sábado 23 en Ciudad de México; y, el 24 en el

coliseo Rumiñahui, de Quito.



La organización del partido de exhibición en la capital ecuatoriana ya

alista la cancha de piso de madera donde se disputará el cotejo, desde

las 19:00.