Roger Federer: 'La gira por Sudamérica es una prioridad'

El suizo Roger Federer aseguró en la rueda de prensa previa al inicio de las Finales ATP, este 8 de noviembre del 2019, que la gira por Sudamérica era una prioridad y que la baja en la ATP Cup no cree que le afecte de cara al Abierto de Australia.

El suizo, una vez acaben las Finales ATP y dado que no disputará la Copa Davis en Madrid, viajará a Chile y a Argentina para disputar una exhibición con Juan Martín del Potro el 20 de noviembre.



Tras esto, pasará por Bogotá (Colombia), Ciudad de México (México) y Quito (Ecuador). El juego en la capital ecuatoriana será en el coliseo General Rumiñahui el 24 de noviembre.

En Londres, el suizo fue cuestionado por su decisión de jugar estas exhibiciones en Sudamérica, además de una en China a final de año, y bajarse, sin embargo, de la ATP Cup que se disputará en Australia, una especie de Copa del Mundo que servirá como preparación para el primer Grand Slam de la temporada.



"El tour por Sudamérica ya estaba previsto. Había sido retrasado por muchas razones en el pasado, mis problemas en la rodilla, nacimientos de mis hijos... Era una prioridad", explicó el helvético.

"La ATP Cup también lo era, pero cuando me di cuenta que Stan (Wawrinka) no iba a jugar, que la familia no iba a viajar, preferí quedarme en casa. Me hubiera encantado jugar", agregó.



Estas decisiones provocarán, además, que Federer acuda al Abierto de Australia sin preparación previa oficial, ya que no disputará ningún torneo antes del inicio del primer Grand Slam del año.



"Espero que no me afecte. Espero que la edad y la experiencia sea un complemento. Creo que puedo estar preparado, creo que no necesito muchos partidos. Dependerá del sorteo", apuntó el número tres del mundo.