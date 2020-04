Felipe Rodríguez, abogado de Francisco Egas: “ya tenemos la certificación de la Secretaría del Deporte”

LEA TAMBIÉN

La defensa legal de Francisco Egas está moviéndose. Felipe Rodríguez, abogado del directivo que fue removido de la presidencia de la Ecuafútbol, informó este miércoles 29 de abril que ya cuentan con la certificación de la Secretaría del Deporte. El documento reconoce a Egas como el único presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

“La Secretaría del Deporte es el máximo órgano de control de la FEF conforme lo establece la Ley del Deporte. Es la institución que estatalmente reconoce el estatuto de la FEF. La Secretaría nos certifica que Francisco Egas es el presidente, ningún otro ecuatoriano. Solo puede existir un presidente. Cada vez que el señor Estrada se presenta como presidente se está arrogando una función que jurídicamente no tiene”, dijo Rodríguez.



Egas y la defensa legal esperan un pronunciamiento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de la FIFA. “Nosotros no solo vamos a pelear esto dentro del ámbito deportivo y constitucional sino en el campo civil y penal. Estimamos que la respuesta llega mínimo mañana o máximo el lunes. Se equivocan cuando cree que la FEF es un órgano privado per sé. El artículo 17 de la FIFA no reconoce a un Presidente que haya sido electo por un modo no democrático o con violación de estatutos”, puntualizó.



Rodríguez recalcó que los pasos legales se están dando dentro de los tiempos establecidos. Cuestionó que se haya impulsado la decisión en medio de la pandemia. “¿Qué está esperando el señor Estrada para registrar su presidencia en la Secretaría del Deporte?”, se preguntó.



Dijo que la convocatoria al Congreso Extraordinario es ilegal porque quien convoca no es el presidente y lo hace a través de una Secretaria adjunta que no está en funciones. “Puede pasar tres cosas: que el Congreso respalde a Francisco Egas, que avale una decisión legal y la tercera es que se den cuenta que están mal convocados al Congreso”, concluyó.