Rodrigo Paz: 'Siempre se reclamó que Liga ganaba jugando feo, ahora golea'

Rodrigo Paz, dirigente vitalicio de Liga de Quito aseguró sentirse conforme con el 'nuevo' estilo de juego del club. Ya no solo gana, sino que golea. Esto tiene ilusionado al directivo. Incluso asegura que disfruta de ver al equipo del DT Pablo Repetto.

“El equipo de Liga de Quito se ha ido formando y dándole chance a gente joven. Siempre se reclamaba que ganábamos pero jugando feo, ahora lleva varios partidos no solo ganando sino goleando, con un juego más o menos como el de la Selección que también mostró tener un equipazo. Nos sentimos felices, felicitaciones al técnico, a la directiva, con ese equipo vamos a salir adelante”, aseguró Paz en radio Área Deportiva.



Además se unió al debate si Liga de Quito juega bonito. Aseguró que ahora el fútbol es distinto, donde se apela a la velocidad y al físico.



“Yo no diría que es jugar bonito, es un fútbol rápido, veloz y concretando las oportunidades. El fútbol bonito fue el fútbol de antes, no solo en Ecuador, el de la época de Pelé, de Garrincha, eso ya se acabó. Hoy es un juego distinto, con mucho físico, mucha velocidad y mucho dominio de la pelota. Si el jugador no domina la pelota, no puede hacer nada”, complementó.



Sobre Repetto, aseguró que el estratega charrúa es un hombre serio que sabe cumplir con su palabra. Además recordó que fue él uno de los principales responsables de contratarlo.



"Es un hombre serio, trabajador, llegó a una final de Libertadores con IDV. Como todo ser humano se puede equivocar pero tiene bien ganado su puesto en Liga en cuanto al Directorio y al corazón de la hinchada... Cuando él da su palabra, él la cumple”, recalcó.



'Papá Oso', como conocen al directivo, aseguró que Repetto es un entrenador que sabe escuchar. Ahora que no puede asistir al estadio o al complejo de Pomasqui, disfruta del juego de Liga en la TV.



“Una persona tiene que saber oír, aún de viejo uno siempre escucha. Y eso es lo bueno, que no es un hombre caprichoso, sabe oír y lo pone en práctica. Me siento a ver la TV y a gozar con el fútbol de LDU”, dijo Paz.