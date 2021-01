Rodrigo Paz sugirió a Esteban Paz e Isaac Álvarez que dejen la directiva de Liga de Quito

Rodrigo Paz, presidente honorario de Liga de Quito, reveló que Liga tiene complicaciones económicas. Por ello, pidió a su hijo (Esteban Paz) y a Isaac Álvarez que dejen la directiva del club.

"Liga tiene problemas económicos. La situación está muy difícil y por eso les dije que ya dejen el club a Esteban e Isaac, pero no hay quien se haga cargo", declaró Paz padre en una entrevista concedida a Área Deportiva (99.3).



Esteban Paz y Álvarez son parte de los apoderados que conforman la Comisión Especial de Fútbol de Liga de Quito, cuyo mandato terminará el 31 de enero del 2024, según resolvió la última Asamblea General Ordinaria.



Por ello, Paz padre insistió en que Liga debe ajustar su economía y evitar contratar a jugadores costosos. "Liga ya no debe traer jugadores caros. Ya ni en los bancos hay créditos", expresó en la entrevista.



Así, descartó también un posible regreso del argentino Hernán Barcos, exgoleador del club azucena.



El dirigente también habló sobre la final perdida por Liga de Quito, ante Barcelona, en el Rodrigo Paz, donde el club torero no había dado una vuelta olímpica hasta ese encuentro.



"Nos ganaron en penales y, si es que se perdió la virginidad del estadio de esa manera, pues habrá que entender. Para cualquier hincha ser segundo es bueno, pero para el de Liga, no".



Con esta declaración, también les dejó un mensaje a los seguidores de la 'U'. "El hincha debe entender que a veces se pierde y otras se gana. Los de Liga quieren ganar, siempre".



Con ello, también respaldó el trabajo del entrenador uruguayo Pablo Repetto, de quien dijo "es un excelente entrenador y una excelente persona".