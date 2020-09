Rodrigo Aguirre es la única duda en Liga de Quito para recibir a Sao Paulo, por la Copa Libertadores

LEA TAMBIÉN

El departamento médico de Liga de Quito acelera el proceso de recuperación del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre. El sábado 19 de septiembre del 2020, en el partido ante Emelec, sufrió un trauma en la zona de la cadera que le obligó a salir de la cancha en el primer tiempo.

Juan Barriga, galeno del club, confirmó que se le realizaron algunos estudios de imagen para determinar la gravedad de la dolencia. Los exámenes fueron positivos para el jugador, quien a pesar de ello deberá guardar reposo y seguir con el tratamiento farmacológico.



"Rodrigo Aguirre sufrió un golpe a la altura de su cadera, se le hicieron las placas necesarias y se descartó una fractura, esperaremos hasta mañana para ver si llega o no al partido contra Sao Paulo", dijo Barriga en una entrevista con La Red.



Por ahora, el cuerpo técnico espera su recuperación. Según el médico de los albos, Aguirre es duda para enfrentar a los brasileños, pero no está completamente descartado.



"Aguirre ha evolucionado bien, no tenemos mucho tiempo para trabajar en su recuperación, pero necesita descansar y tomar los antiinflamatorios necesarios. Por ahora es el único jugador que está en duda, pero no descartado", advirtió Barriga.



Liga de Quito recibirá, por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, a Sao Paulo. El cotejo es este martes 22 de septiembre del 2020, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.