Rodrigo Aguirre sigue lesionado y no jugará con Liga de Quito ante Binacional por la Copa Libertadores

El cuerpo médico de Liga de Quito reveló detalles de la situación sanitaria del club, después de la última fecha ante Técnico Universitario. Juan Barriga, galeno albo, afirmó que hay futbolistas que han presentado cansancio muscular.

"Todos los jugadores han terminado con cansancio muscular por el trajín de los partidos", dijo Barriga.



Por ahora, el único que estaría descartado para el partido de este 29 de septiembre ante Binacional, por la Copa Libertadores, es Rodrigo Aguirre. El delantero uruguayo se lesionó ante Emelec y no pudo jugar ante Sao Paulo y el 'Rodillo Rojo'.



"Aguirre es el único que posiblemente no esté para el próximo partido", dijo Barriga, quien además aclaró que su proceso de recuperación avanza.



Pero también hay futbolistas que han sufrido golpes. Eso sí, no están descartados para el juego ante Binacional, por la Libertadores. Todo será cuestión del DT Pablo Repetto.



"Hay algunos jugadores golpeados como Lucas Piovi, Matías Zunino y Christian Cruz, pero se han recuperado y podrán ser tomados en cuenta, es decisión de Repetto ver si hace descansar algunos jugadores", dijo.



"Franklin Guerra y el Chavo Cruz están haciendo un sobre esfuerzo, son jugadores que han jugado los 90 minutos en los últimos partidos. Con seguridad descartado para mañana Rodrigo Aguirre", afirmó.