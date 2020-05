Rodrigo Aguirre admite que rechazó una oferta para jugar en Barcelona SC

LEA TAMBIÉN

El uruguayo Rodrigo Aguirre, delantero de Liga de Quito, confesó que recibió una oferta para jugar en Barcelona SC en el 2017, a pedido del entrenador Guillermo Almada. Sin embargo, el atacante 'albo' prefirió regresar a Nacional de Uruguay para estar más cerca de su familia.

"Yo estaba jugando en el Lugano de Suiza. Mi representante me llamó y me dio tres opciones: Barcelona, un equipo de Argentina y Nacional. Yo quería regresar a Uruguay, me había ido muy joven y necesitaba tener contacto con mi familia. Supe de su interés, pero nunca hubo un contacto formal de Barcelona", mencionó Aguirre en declaraciones para el periodista Roberto Bonafont.



En 2019, luego de una floja temporada en el Botafogo, el delantero llegó a Liga de Quito, una decisión en la que el DT Pablo Repetto tuvo mucho que ver. "Necesitaba que muestren ese interés en mí. Sabía que con la confianza del entrenador, iba a obtener buenos resultados".

"Siempre voy a estar agradecido con Pablo (Repetto). Sin dirigirme antes, él estaba confiado de mis condiciones. Siento que recuperé mi nivel. También agradezco al mundo Liga porque encontré un lindo grupo de trabajo, desde el cocinero hasta el utilero. Es una familia muy linda, algo que no se encuentra con facilidad", explicó el charrúa.



Sin embargo, en diciembre del 2019, luego de concluir el campeonato nacional, Aguirre estuvo cerca de sumarse al Cruz Azul mexicano. La negociación no se concretó por la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de LigaPro, que le impedía jugar durante tres meses, tanto a nivel local como internacional.



Para finalizar, el 'Negro' analizó el presente del 'Rey de Copas' y reveló que uno de los objetivos del plantel es dejar una buena imagen en la Copa Libertadores y pelear el título de la LigaPro, torneo en el que perdieron la final del 2019, ante Delfín SC.



"Tenemos la obligación de pelear el campeonato todos los años. Y somos conscientes de que tenemos un equipo para lograrlo. A nivel internacional, también soñamos en cosas grandes. Cualquier equipo que juega contra Liga, muestra respeto", concluyó Aguirre.