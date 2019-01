Rodrigo Aguirre: 'Sé que voy a Ecuador a Liga de Quito o a Barcelona'

LEA TAMBIÉN

El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre rompió el silencio este miércoles 30 de enero. El charrúa habló con Radio Sport 890 de Montevideo, donde se encuentra en estos días, a la espera de viajar para el Ecuador.

Cuando se creía que tenía todo listo con Liga de Quito, el atacante uruguayo aseguró que vendrá al país, pero que todavía no ha definido si jugará en el equipo albo o en Barcelona SC.



"Sé que voy a ir para Ecuador, hay dos equipos interesados. De eso se está encargando Pablo Betancur (el empresario), de las negociaciones con Udinese. A veces es complicado ponerse de acuerdo en varios clubes. Espero que se resuelva pronto", dijo Aguirre.



Cuando le preguntaron al delantero si es que habló con Guillermo Almada, entrenador de Barcelona, equipo que hizo la pretemporada en Uruguay, Rodrigo Aguirre fue directo:



"Son las dos opciones, Liga o Barcelona. Como dije, falta que se pongan de acuerdo entre los clubes o que se pongan de acuerdo con Udinese y sería ir a uno de estos dos equipos (...) Ir a un equipo grande de Ecuador está bueno (...) Estoy muy agradecido por el trato que me han dado estos dos equipos".



Aguirre tiene contrato con Udinese por un año y medio y el equipo que quiera contratarlo deberá ponerse de acuerdo con Botafogo, pero también con el equipo italiano.



"El proyecto de los dos equipos ecuatorianos me gustó, los dos técnicos ecuatorianos, necesito la confianza del entrenador, saber que voy a ser importante en el equipo, el interés hace que eso sea bueno y también busco estabilidad. Necesito bajar la pelota y quedarme un tiempo", cerró el delantero en el diálogo con la emisora uruguaya.

Audio: Radio Sport 890