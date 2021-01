El delantero uruguayo Rodrigo Aguirre se despidió de Liga de Quito y sus hinchas con un emotivo video 

Isaac Álvarez, dirigente de Liga de Quito, explicó las razones por las que el club dejó ir a Rodrigo Aguirre. El uruguayo pidió salir del equipo con el fin de buscar nuevos horizontes. El charrúa ya se despidió de los hinchas y lo hizo a través de las redes sociales.

El 'Negro' Aguirre, como conocen al atacante, jugó 44 partidos desde el 2019. En dos temporadas marcó 17 goles por la LigaPro y 2 por la Libertadores. También fue clave en la obtención de la Copa Ecuador.



"Al cambiar de equipo nuestra vida y la de nuestra familia cambia por completo. Hoy me toca despedirme de un magnífico país cómo lo es Ecuador, y de un gran equipo, Liga Deportiva Universitaria", publicó el delantero en su cuenta de Intagram, junto a una recopilación de algunos de sus goles con la 'U'.



También agradeció a los hinchas por el apoyo y reconoció que su paso por Ecuador le permitió crecer y conocer gente maravillosa.



"Quiero agradecer el respeto y el apoyo de mis compañeros, hinchas, y de todo el pueblo ecuatoriano. Conocí gente maravillosa que me alentó y me contuvo en los momentos difíciles, y que me motivó a dar lo mejor de mi. Gracias por acompañarme en esta maravillosa experiencia que tanto me enseño y tantos amigos me regalo. Fueron dos años en lo que vivimos de todo, pero el apoyo de ustedes siempre estuvo presente", escribió.



Aguirre se fue al Necaxa de México en condición de préstamo. Liga lo cedió sin recibir dinero a cambio, pero le extendió su contrato. Esto con el fin de que si le va bien al jugador en Aguas Calientes, la opción de compra será para beneficio de los albos.



El atacante ya fue presentado como uno de los fichajes importantes del 'Rayo', como conocen al equipo donde militó Álex Aguinaga.