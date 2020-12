Rodrigo Aguirre, delantero de Liga de Quito, salió lesionado en Manta 

El delantero Rodrigo Aguirre fue titular en Liga de Quito este miércoles 16 de diciembre del 2020. El uruguayo comandó el ataque en el partido ante Delfín en el estadio Jocay de Manta. Sin embargo, a la media hora de juego, el atacante sintió un dolor muscular.

Aguirre corrió por una pelota y enseguida llevó su mano al muslo posterior izquierdo y enseguida se hizo el gesto pidiendo cambio. El rostro del jugador fue mucha tristeza por tener que abandonar la cancha tan temprano en el partido. La salida de Aguirre dio paso al ingreso del colombiano Cristian Martínez Borja.



Aguirre estaba consolidándose en el once titular. Incluso, en el partido ante Macará en Ambato, por la fecha 13, el 'Negro', como le dicen al jugador uruguayo, marcó un doblete. El cuerpo médico de los albos espera evaluar al jugador después del partido.



El DT Pablo Repetto confía en que no sea una lesión grave y tener a Aguirre para la parte final de la temporada. LDU aún pelea por ganar la segunda etapa y ser campeón directo. Sin embargo, también es posible que tenga que jugar finales el 23 y el 29 de diciembre. La 'U' ya perdió al volante Adolfo Muñoz.