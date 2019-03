Robert Arboleda reemplaza a Ayrton Preciado para los partidos amistosos de la ‘Tri’ en Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Ayrton Preciado no viajará con la Tricolor a Estados Unidos. El ‘Bolillo’’ Gómez lo descartó la mañana de este 13 de marzo del 2019 después de recibir información que el delantero aún se recupera de una lesión.

Pese a eso, el DT de la Tricolor pidió un informe médico, solicitado la tarde del 12 de marzo al club azteca Santos Laguna para oficializar la exclusión de Preciado. Y también tomó recaudos al solicitar a la Comisión de Selecciones que se hicieran las reservaciones de boletos de avión para Robert Arboleda, que juega en el Sao Paulo de Brasil.



Cerca de las 10:00, de este 13 de marzo, el Santos envió el informe médico a la FEF, donde se constató la lesión de Preciado e inmediatamente se convocó al defensa Arboleda, quien viajará desde Sao Paulo hasta Miami.

TRI | ¡Bienvenido a la Tricolor Robert Arboleda! El jugador suplirá la ausencia de Ayrton Preciado, desafectado por lesión #JuntoshaciaQatar2022 🇪🇨⚽️ pic.twitter.com/koQ9MSS4ix — FEF Ecuador (@FEFecuador) 13 de marzo de 2019



Preciado era uno de los 23 convocados para jugar los amistosos contra Estados Unidos y Honduras, el 21 y 26 de marzo.



El delantero es uno de los refuerzos extranjeros del Santos Laguna. Él mostró, la semana pasada, en su cuenta de Instagram, un autómovil Porsche que adquirió en Torreón, donde reside con su familia.

Los otros jugadores que convocó el ‘Bolillo’ están en buenas condiciones, según el reporte del departamento médico de la Tri.



El ‘Bolillo’ incluyó en su lista a Jackson Porozo, del Santos de Brasil, y a Leonardo Campana, de Barcelona. Ambos fueron dos de las figuras en la Sub 20, que ganó el Sudamericano de Chile. Gómez justificó el porqué convocó a los dos juveniles. “Son muy buenos jugadores, pero ningún Sub 20 nos va a salvar. Todavía no veo a nadie que supere a Énner Valencia, por ejemplo.



Llamé a Campana y a Porozo para ayudar a formarlos para el Mundial (de la categoría en Polonia)”, dijo el DT.



Entre los 23 llamados para los amistosos también están jugadores como Antonio Valencia, quien saldrá del 'Manchester United' en junio. El promedio de edad del equipo es 25,9 años.

Mientras que sobre el goleador del Sudamericano Sub 20 sostuvo que fue por la lesión de Stiven Plaza y el poco ritmo que tiene John Jairo Cifuente en su equipo en Egipto, lo ve como “una buena opción”.



Según el plan, la Selección ecuatoriana se concentrará a las 20:00 del 17 de marzo, en un hotel del centro de Guayaquil, antes de los cotejos amistosos.