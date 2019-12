Riquelme, Maradona y Batistuta, legendarios en puja en las elecciones de Boca Juniors de Argentina 

LEA TAMBIÉN

Los legendarios exfutbolistas Diego Maradona, Gabriel Batistuta y Juan Román Riquelme se metieron de lleno en la campaña electoral del popular club Boca Juniors, en una compulsa con implicaciones políticas que trasciende el mundo futbolístico en Argentina.

Dos días antes de dejar el gobierno de Argentina, Mauricio Macri enfrentará el domingo 8 de diciembre otra votación crucial, algo más de un mes después de haber perdido las elecciones generales ante el centroizquierdista Alberto Fernández. Esta vez en Boca, el club de sus amores y cuya presidencia entre 1995 y 2007 lo catapultó a la política.



Macri se abstuvo de hablar pero para él sería duro perder la conducción del popular club, que desde 2011 dirige su delfín Daniel Angelici, en una junta directiva repleta de representantes de la alianza del gobierno saliente.



El candidato de la actual directiva de Boca, Cristian Gribaudo, no aparece como favorito y una escalada de acusaciones recalienta la elección en la que están habilitados a votar 80.000 socios que solo podrán hacerlo en la Bombonera, el mítico estadio del barrio de la Boca en Buenos Aires.

Ídolo en la pelea

Riquelme, de 41 años, quien en sus tiempos de futbolista mantuvo una ríspida relación con Macri y el trato empeoró con Angelici, se sumó a último momento a otra lista, Identidad Xeneize, un inesperado golpe al oficialismo.



“Creo que es momento de ayudar a mi club, estos últimos años fueron los peores”, declaró este miércoles a América TV, y se dijo convencido de derrotar al oficialismo el domingo. “Todo el país sabe que tenemos que ganar nosotros".

“Riqueeelme, Riqueeelme”, entonaron miles de hinchas el sábado pasado en la Bombonera para aclamar al ídolo que ganó once títulos, entre ellos tres títulos de Copa Libertadores (2000, 2001 y 2007) , una Recopa Sudamericana y la Copa Intercontinental 2000. El entusiasmo fue leído como una señal electoral. La de 2007 fue la última Libertadores que alzó el club.



“Esto es culpa de Angelici. Antes nos respetaban, ahora cualquiera nos quiere pasar por encima. ¿Los piensan volver a votar?”, gritó un sesentón exaltado en la platea.



Nadie olvida la amarga derrota en la inédita final de la Libertadores 2018 en Madrid, ante su archirrival River Plate, equipo que volvió a sacar a Boca del torneo este año en semifinales.



El anuncio de Riquelme de disputar la elección con la lista de Jorge Ameal, quien ya presidió Boca de 2008 a 2011, junto al locutor y empresario Mario Pergolini, desató una dura campaña.



La foto de espaldas del ídolo, vistiendo el número 10, fue vetada de la boleta de votación y se advirtió que no podrá sufragar quien lleve puesta una camiseta con el nombre de Román.

#FutbolArgentino | ¡LA BOMBA DE ROMÁN! "Los últimos 5 años son los peores de la historia de nuestro club (Boca). Estamos cansados de que nuestro rival (#RiverPlate) gane siempre", señaló Juan Román Riquelme, en las vísperas de las elecciones en #BocaJuniors pic.twitter.com/KZZhtSEXp5 — Factor H Guatemala (@FactorGuatemala) December 5, 2019

De selección

Diego Maradona, actual entrenador de Gimnasia La Plata pero confeso hincha de Boca y dueño de un palco en la Bombonera, también se sumó a la contienda. Se alineó inesperadamente con los seguidores de Macri, aunque aclaró no estar en ninguna lista.



Maradona redobló el tono belicoso este viernes por la red Instagram: “(Daniel) Passarella que fundió a River y lo mandó a la B es Heidi al lado de estos tres (Ameal, Pergolini y Riquelme). No tienen un proyecto futbolístico y tienen menos conducción que el Titanic ” , lanzó con ironía y aseguró que Riquelme “se vendió al mejor postor”.

River sufrió su histórico descenso a la segunda división en 2011, durante la presidencia del exjugador Passarella (2009-2013) , que era ídolo del club.



Maradona, indiscutido ídolo deportivo argentino desde que llevó a la gloria a la Albiceleste en el mundial de México 1986, no logró dejar esa marca indeleble en la afición 'xeneize', que solo festejó con él un título local en 1981, pese a un pase millonario en dólares que dejó al club casi en bancarrota. Se dio el gusto de volver en 1995 hasta su retiro dos años después.



Los que los conocen sostienen que Maradona no le perdona a Riquelme su desaire cuando rechazó regresar a la selección para el Mundial Sudáfrica 2010, en el cual fue DT el “ Pelusa ” .



“Con el técnico del seleccionado argentino no coincidimos mucho, mis códigos no son los de él y está claro que no podemos trabajar juntos ” , había dicho Riquelme en marzo de 2009.

'Batigol' suma picante

Otra leyenda en la pelea es el exdelantero Gabriel Batistuta, convocado como asesor deportivo por el candidato José Beraldi, de la tercera lista “Volver a ganar”.



“Es una propuesta que esperaba hace mucho tiempo”, confesó el exjugador de 50 años, el argentino que más goles anotó en los Mundiales (10), pero aclaró que “la política no me interesa”.



'Batigol' jugó en Boca entre 1990 y 1991, donde disputó 47 partidos y anotó 19 goles, tras haber militado un año en River y antes de partir a Fiorentina de Italia donde se consagró.