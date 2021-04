El ciclista Richard Carapaz correrá en la Vuelta al País Vasco este lunes 5 de abril

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, de Ineos, volverá a competir. Este lunes 5 de abril, la 'Locomotora del Carchi' correrá la Vuelta al País Vasco que se correrá entre este lunes 5 de abril y el sábado 10. Será la edición 61 la edición 61 de la prueba también conocida como Itzulia Basque Country.

Serán cerca de 800 kilómetros de recorrido con un total de 22 altos puntuables, 5 de Primera, 4 de Segunda y 13 de Tercera. Los cinco puertos de

Primera son el muro de Ermualde, final de la tercera etapa (3,1 kms. al 11,1 % de desnivel y tramos hasta el 20); Erlaitz, punto clave de la cuarta, a 22 kms. de meta (3,8 al 10,6 y tramos hasta del 13); y, ya en la sexta y última jornada, Azurki (5,4 al 7 y rampas al 16) y dos subidas a Arrate por Krabelin (5 al 9,6 y picos al 17) y Usartza (4,5 al 8,8 con tramos al 13).



No obstante, La Asturiana (3,5 al 9 y rampas al 14) en la segunda etapa 14 kms. antes de la cuesta de Galindo que arranca al 13 hacia la meta de Sestao junto al campo de Las Llanas; y Jaizkibel (7,9 al 5,5 y picos al 12) en la cuarta encadenado con Erlaitz, también pueden tener su influencia en la clasificación.



La carrera arranca este lunes con una exigente CRI en Bilbao de 13,9 kms., duras rampas de hasta el 11 % ya de salida en el alto de Santo Domingo y un muro al 19 en la llegada al Parque Etxebarria.



En la salida estarán los 19 equipos UCI WorldTour, entre ellos el Movistar, que llega con las sensaciones contrapuestas del GP Miguel Indurain de este sábado. Por una lado, la alegría de la espléndida victoria de un Alejandro Valverde que parece eterno y, por otro, la caída de Enric Mas que, no obstante, no parece que vaya a impedirle ser de la partida.



Esta competencia también será el primer duelo entre los ciclistas eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic desde su espectacular mano a mano en el Tour 2020 concentra la atención previa a la Vuelta al País Vasco que cuenta con su último campeón, Ion Izagirre, y Mikel Landa también como candidatos.