Carapaz fue sexto en la Vuelta, Roglic bonificó y aumentó a 45 segundos su ventaja; Nielsen ganó la etapa 16 

🏁 Km 0 | Etapa 16 - Stage 16 | #LaVuelta20



🇪🇸 ¡Arranca la etapa! Ataques de salida

🇬🇧 The stage is on, attacks for the break 🔥



📸: @charlylopezph



👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/xEk6ED007e