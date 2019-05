Richard Carapaz: 'Es el mayor éxito de mi vida'

LEA TAMBIÉN

“Es el mayor éxito de mi vida. La constancia de día a día, de sacrificarme no solo yo, sino también mi familia, mi esposa (Tanya Rosero) que siempre está a mi lado, me está apoyando mucho, es una base importantísima para yo estar aquí y sobre todo vestido de rosa”. Apenas le quedaban fuerzas a Richard Carapaz para descorchar la enorme botella de champán, que la organización le entregó apenas se subió a la tarima, en la premiación de la etapa 14, este sábado 25 de mayo del 2019, en el Giro de Italia.

Carapaz casi se desvanece al cruzar la meta. Personal de su equipo le susurró que era el nuevo líder de una de las tres pruebas más importantes del ciclismo mundial. En la tarima recibió un beso en cada mejilla, como marca la tradición del ciclismo tras ganar la etapa 14 y agitó la bebida espumante y la sacudió, siempre sonriendo, siempre con el aspecto sereno que tiene cuando está fuera de la ruta.



“Todavía no me lo creo”, soltó Carapaz, quien por primera vez en la historia ascendió al primer puesto de la general. “Es un sueño hecho realidad el haber conquistado la ‘maglia rosa’”, decía Carapaz, el ciclista carchense del Team Movistar, que en la jornada se convirtió en el nuevo líder del Giro, con lo cual desde hoy viste el buzo rosado que lo distingue como el mejor corredor de la competencia.



Carapaz coronó la etapa 14 que comenzó en San Vicent y terminó en Courmayeur, en un recorrido de 131 kilómetros , una dura prueba de alta montaña. Lo hizo con un tiempo de 4:02:23. En tanto, en la clasificación general, registra un tiempo de 58:35:34, con siete segundos de ventaja sobre Roglic Primoz del Team Jumbo.

Un muchacho crecido en el Carchi; curtido en las carreteras de Colombia; llegado a Europa con el @EquipoLizarte; y que desde 2016 se mide, y bate, a los más grandes junto a Movistar Team. Hoy, de nuevo, todos los esfuerzos valen la pena. #VamosRichie 🚂🇪🇨 #Giro #RodamosJuntos pic.twitter.com/F3Gfq4k44e — Movistar Team (@Movistar_Team) 25 de mayo de 2019



“Me sentí bien y ha habido un momento en que he dicho 'está en juego la maglia rosa'. La verdad he tratado de hacer lo mejor posible; la altura me venía muy bien y luego esos 30 segundos que he sacado para arriba han sido suficientes para luego alargar aquí en la subida. "Ahora me lo creo más que nunca. Ahora ir pensando poco a poco como poder ir haciendo una buena estrategia. La confianza que ahora me tengo en mí mismo y ahora pues que el equipo confíe en mí".