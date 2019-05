Richard Carapaz: 'No esperaba estar tan cerca de los favoritos; estoy contento'

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team) se mostró "muy contento por el resultado" tras concluir la crono inicial del Giro de Italia y reconoció que no esperaba "estar tan cerca de los favoritos".

Carapaz marcó un tiempo de 13'41" minutos, a 19 segundos del colombiano Miguel Ángel López y del holandés Tom Dumoulin, a 24 del italiano Vincenzo Nibali y a 47 del gran favorito de la carrera, el esloveno Primoz Roglic.



"Estoy muy contento por el resultado. Creo que he hecho un trabajo muy bueno en este primer trimestre de competición y en los meses anteriores de pretemporada, y aquí ha empezado a surtir efecto", señaló.



Carapaz, cuarto el año pasado, no esperaba estar tan cerca de algunos favoritos. "He venido en buena forma y el resultado nos ha acompañado. El líder del equipo sigue siendo Mikel Landa y respetaremos esa línea. A ver cómo se va desarrollando la carrera. Faltan 20 días y queda todo por suceder. Hay que esperar", manifestó.