EN VIVO: Richard Carapaz sí partió en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz sí estuvo en la línea de partida de la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2021. Esta es una de las etapas de montañosas más interesantes de esta edición, con cuatro puertos, y que tiene 167,7 kilómetros. La salida fue desde Amurrio y terminará en Laudio.

El Team Ineos informó que Carapaz sufrió hematomas y descartó que haya sufrido fracturas. La 'Locomotora del Carchi' espera recuperar tiempo con relación al líder de la Vuelta al País Vasco 2021.



El esloveno Primoz Roglic, de Jumbo Visma, líder de la Vuelta, señaló, tras retener el maillot de líder al final de la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco 2021 con meta en Sestao, que "esperaba los ataques" de sus rivales pero, una vez controlados, prefirió no arriesgar más de la cuenta en las bajadas.



"Esperaba los ataques. La subida se hizo a ritmo elevado y si tienes buenas piernas eres tú quien tiene que pasar a la ofensiva. Lo intenté y luego me gustó que podía seguir al grupo principal", dijo Roglic.



Roglic tomó precauciones en el último descenso, decidió no arriesgar, tal vez influido por la caída que sufrió en la París Niza, y que le hizo perder la carrera". "El asfalto estaba resbaladizo en la bajada. Por suerte no tuve ningún problema. Ya hice un buen resultado ayer y estoy aquí con un equipo joven. Hay que ver cómo va cada día", se congratuló.