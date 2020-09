Richard Carapaz:  'el objetivo es conocer el Tour de Francia y venir a disputarlo en otra ocasión'

LEA TAMBIÉN

"El objetivo no es buscar mejorar la ubicación en la clasificación general, sí conocer el Tour de Francia y venir a disputarlo en otra ocasión", dijo Richard Carapaz el ciclista ecuatoriano que debuta en la Grande Boucle.

La tarde de este lunes 7 de septiembre, el carchense ofreció una conferencia de prensa desde Francia. Este día fue de descanso y aprovechó una hora para hablar de la primera semana de carrera."El Tour es una carrera muy diferente a todas las que he participado. Es muy duro, diferente al Giro de Italia y a la Vuelta a España", añadió.



Dijo que en estas 9 etapas a cumplido a cabalidad su papel de gregario para ayudar al colombiano Egan Bernal, el líder del Ineos. "Ahora mismo está en el segundo lugar de la clasificación general y creemos que con él podemos ganar el Tour".



Señaló que aún respetan dos semanas de carrera y todo puede suceder. "Estamos trabajando en lo que el equipo me asignó, eso no quiere decir que iremos a pelear por una etapa", manifestó Carapaz.



Reiteró su felicitación a Jhonatan Narváez, quien se coronó campeón en la Internacional Coppi e Bartali, en Italia, y agradeció los cientos de mensajes que ha recibido desde todas las regiones de Ecuador. "Aún queda mucho por escribir y recorrer en este Tour". El martes 8 de septiembre continuará el Tour de Francia con la décima etapa, de 168,5 km