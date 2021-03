Richard Carapaz y Jonathan Caicedo inician la temporada 2021 en la edición centenaria de la Vuelta a Cataluña

Con un año de retraso y bajo estrictas medidas sanitarias para reducir el riesgo de contagio, la edición número cien de la Vuelta Ciclista a Cataluña arranca este 22 de marzo de 2021, con la presencia de algunas de las primeras espadas mundiales de la burbuja del pelotón.

No será una edición más. No solo por la efemérides que significa convertirse en una carrera centenaria, sino también por el reto de adaptarse a la pandemia.



Por ello, los organizadores han trazado un estricto protocolo para garantizar la seguridad de la burbuja que conformará la caravana de la Volta entre el 22 y el 28 de marzo.



De esta manera, las zonas de salida y de llegada estarán delimitadas por vallas y el público no podrá acceder para evitar aglomeraciones y preservar la burbuja formada por corredores, miembros de los equipos y organización.



Todo el personal acreditado deberá llevar una prueba PCR negativa para poder recoger la acreditación. Eso ha repercutido en la cifra de medios de comunicación acreditados: 50 aproximadamente en la presente edición por los 170 que se registraron en 2019.



Los corredores también pasarán sus respectivas pruebas antes de viajar a la carrera, según marca la UCI, y todas las ruedas de prensa posteriores al podio, excepto la correspondiente a la cobertura televisiva, serán por vía telemática.



Precisamente, con el fin de potenciar la cobertura mediática limitada por los efectos de la pandemia, se emitirán dos horas en directo de cada etapa, media hora más con respecto a la última edición.



Unos protocolos ideados para garantizar el espectáculo en la carretera. Pese a la pandemia, el recorrido será el mismo que se diseñó para el año 2020 y, como es tradición, pedalearán algunos de los nombres más destacados del pelotón.

El equipo Alpecin Fenix, donde milita la joven promesa Mathieu van der Poel, es de las pocas ausencias destacadas. El equipo belga no viajó a Cataluña debido al positivo por covid-19 de tres miembros de su equipo técnico.



Tampoco participará el vencedor de la última edición, el colombiano ahora en las filas del Movistar Miguel Ángel López, si bien el equipo azul presenta un equipo competitivo.



Capitaneado por Marc Soler, Enric Mas y el tres veces campeón de la carrera Alejandro Valverde, la escuadra española intentará repetir las tres victorias consecutivas que encadenó entre el 2016 y el 2018.



El Ineos Grenadiers se presenta como el equipo llamado a hacer sombra al Movistar. La escuadra británica presenta un plantel de estrellas como el ecuatoriano Richard Carapaz, Richie Porte, Geraint Thomas y Adam Yates.



A la lista de notables con opciones en la clasificación general se suman veteranos como el cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome (Israel Start-Up Nation), que estará acompañado por Michael Woods y Dan Martin, y el colombiano Nairo Quintana (Arkea Team).



Todo ello sin olvidar al eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), tres veces campeón del mundo, cuya participación añadirá un toque de ‘glamour’ a la Volta. El otro ecuatoriano en la competición será Jonathan Caicedo, del equipo EF Education - Nipo.



La carrera tendrá nuevamente a Calella como localidad de salida y llegada de la primera etapa, que pondrá a prueba a los corredores con un recorrido de media montaña.



Las dos llegadas destacadas en alto serán en las estaciones de esquí de Vallter 2000 y Port Ainé, en los Pirineos, dos etapas que se disputarán en el tercer y cuarto día, respectivamente.



Antes de las etapas de montaña, se celebrará la contrarreloj individual en Banyoles (Girona), que puede condicionar la estrategia de los ciclistas en los Pirineos.



En la quinta etapa, la Pobla de Segur (Lleida) dará la salida en una etapa que finalizará a Manresa con la montaña de Montserrat como gran escenario, mientras que en la sexta se vivirá una de las jornadas más largas con inicio en Tarragona y final en Mataró (Barcelona).



Como colofón a siete días de competición, el circuito de Montjuc, en Barcelona, revivirá la clásica subida al castillo que aumentará el nivel de exigencia de la jornada final.