Richard Carapaz triunfó con la fuerza de sus piernas y de su mente

Yesterday's setbacks. A switch in mentality. The final move. And the goosebumps. 😭🤗🏆🇪🇨



Read all about @RichardCarapazM's magnificent #Giro stage win on Tuesday here ➡️ https://t.co/OZPntpusbs #RodamosJuntos #VamosRichie



📸 @bettiniphoto pic.twitter.com/Af3H8ixOJc