El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz está listo para arrancar su temporada 2025. El primero de sus desafíos será en Francia, donde competirá en la 53ª edición de la Estrella de Bessèges (Étoile de Bessèges), que se llevará a cabo entre el 5 y el 8 de febrero.

Este será el debut de la ‘Locomotora del Carchi’ en esta nueva temporada de carreras en Europa.

A través de sus redes sociales, el equipo EF Education-EasyPost publicó: “Bonjour, Francia 👋 Este equipo está listo para afrontar la Etoile de Bessèges – Tour du Gard“.

El conjunto de ciclistas que acompañará al ecuatoriano Carapaz en esta cita incluye a Samuele Battistella, Hugh Carthy, Madis Mihkels, Darren Rafferty, Harry Sweeny y Marijn van den Berg.

Además de su participación en esta carrera, el calendario de Richard Carapaz ya está definido para el 2025, con competiciones de alto nivel que se alinean con su objetivo de conquistar de nuevo el Giro de Italia. Algunas de las principales citas son:

Bonjour, France 👋 This squad is ready to take on the Etoile de Bessèges – Tour du Gard pic.twitter.com/TifTvWtxIW