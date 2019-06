Richard Carapaz: ‘Nuestro país no es solo fútbol’

LEA TAMBIÉN

Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia 2019, se refirió al apoyo estatal que reciben los deportes individuales en el Ecuador. Las declaraciones fueron recogidas por la cadena internacional CNN durante una entrevista publicada el 11 de junio del 2019.

“Nuestro país no ha apostado mucho por los deportes individuales. No sé de qué manera lo veían, pero creo que ahora pueden darse cuenta de la magnitud que puede suponer el apoyo para ciertos deportistas, y sobre todo las alegrías que pueden dar”, dijo la ‘locomotora del Carchi’.



“Nuestro país no es solo fútbol, hay muchos deportes individuales aparte del ciclismo”, agregó.



También manifestó que pese a la falta de apoyo, ha sabido sobrellevar los obstáculos y sobresalir por sus propios medios.

Carapaz arribó a Ecuador la tarde del lunes, 10 de junio del 2019, y fue recibido con vítores por cientos de personas que se acercaron hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, para felicitarlo.

Carapaz arribó a Ecuador la tarde del lunes, 10 de junio del 2019, y fue recibido con vítores por cientos de personas que se acercaron hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito, para felicitarlo.



Al día siguiente, el 11 de junio, fue recibido por el presidente de la República, Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet. Allí se le otorgó la Condecoración Nacional al Mérito en el Grado de Oficial por sus triunfos deportivos.



La ‘locomotora del Carchi’ entregó la 'maglia' rosa a la Presidencia para que pueda ser apreciado por todos los ecuatorianos.

La 'locomotora del Carchi' entregó la 'maglia' rosa a la Presidencia para que pueda ser apreciado por todos los ecuatorianos.



Vía: @RichardCarapazM pic.twitter.com/IelNQLKMD3 — El Comercio (@elcomerciocom) 11 de junio de 2019



Jorge Yunda, alcalde de Quito, también felicitó la participación del pedalista ecuatoriano. Le otorgó la condecoración al Mérito Deportivo Ciudad de Quito y en su intervención, destacó los orígenes humildes de Richard Carapaz y su persistencia para ganar el Giro de Italia. “Aplaudimos el mérito de tu esfuerzo y recalcar que el título es tuyo y de tu familia”, destacó. Además, le entregó en adopción a Gira, una perrita rescatada



Carapaz llega este 12 de junio del 2019 a Tulcán, provincia del Carchi, para participar de algunas actividades que sus coterráneos han preparado para festejar el triunfo del ciclista carchense.