Richard Carapaz correrá el Tour de Francia 2021

Dave Brailsford, mánager general del Team Ineos Grenadiers, confirmó la mañana de este miércoles 3 de febrero de 2021, que el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz y los británicos Tao Geoghegan-Hart y Geraint Thomas serán los ‘capos’ del equipo para el Tour de Francia 2021.

Las declaraciones las realizó en Gran Bretaña, sede del Team, mientras que el ecuatoriano se mantiene entrenándose en Carchi desde fines de diciembre del 2020.



Brailsford además informó que los colombianos Egan Bernal y Daniel Martínez disputarán el Giro a Italia.



Según las primeras reacciones de la prensa internacional, con la presencia de Carapaz, Geoghegan-Hart (ganador del Giro del 2020) y Thomas, el Team Ineos coloca a los mejor de su plantilla de corredores para la ‘Grande Boucle’.



Tao Geoghegan Hart, en declaraciones para The Telegraph, de su país, dijo que aún no ha mantenido conversación con ninguno de los otros dos ciclistas, tras este anuncio. “No hemos tenido esa conversación”, refiriéndose al liderato del Ineos en la carrera gala, “y para ser honesto, tampoco es una conversación que me interese demasiado”, señaló.



El Tour de Francia se disputará del 26 de junio al 18 de julio. Luego, Carapaz viajará a los Juegos Olímpicos de Tokio donde participará en la prueba de ruta el día 24 de ese mes. El Gobierno de Japón autorizó a los deportistas ingresar al país y no cumplir con los 14 días de aislamiento, como inicialmente se propuso. Solo podrían ingresar al territorio nipón con una prueba PCR negativa realizada hasta 72 horas antes de tomar el vuelo.



El 2020, Richard Carapaz debutó en el Tour de Francia y dejó huella con su participación. Lideró la clasificación de los Premios de Montaña por tres días, finalizó la competencia en el segundo lugar de esa categoría.