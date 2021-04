Richard Carapaz y Jonathan Caicedo correrán en la Lieja Bastoña ante Roglic Alaphilippe, Valverde y otros favoritos 

🌈🇫🇷 @alafpolak1 vs 🇸🇮 @rogla la revanche ?

😉 Possible, mais les prétendants à la victoire sont nombreux ! Réponse demain !



🌈🇫🇷 @alafpolak1 vs 🇸🇮 @rogla : The Revenge?

😉 Very possible, but there are many other favourites lining up for a go! We'll see tomorrow in Liege! #LBL pic.twitter.com/aHyMT58k0Q