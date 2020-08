Richard Carapaz corre su quinta gran vuelta de tres semanas

LEA TAMBIÉN

Richard Carapaz llega a su graduación en París. Sus buenas calificaciones lo llevaron al Tour de Francia, un año antes de lo planificado y la llegada a los Campos Elíseos será la culminación de una década de ciclismo, trabajo y victorias.

Este sábado 29 de agosto del 2020, se convertirá en el primer ciclista ecuatoriano en participar en la competencia más importante del ciclismo mundial, el Tour de Francia. Así completa la trilogía de las grandes vueltas: en el 2017 debutó en la Vuelta a España y el 2018 en el Giro de Italia. En el 2019 ganó la ‘maglia rosa’ y este año, va por el Tour.



“Hace 10 años lo trajimos por primera vez a Colombia. Enseguida nos dimos cuenta que se trataba de un ciclista excepcional por sus condiciones físicas y técnicas. Mostró ser aguerrido, concentrado en todas sus actividades, y siempre mostró su deseo de ganar”, destacó Fabio Chingaté, maestro de profesión y quien propuso la creación del equipo de ciclismo de la Casa Nacional de Profesores de Colombia, Canapro.



En ese entonces, Carapaz, tenía 17 años, llegó al equipo por recomendación de su gestor, Juan Carlos Rosero y del entrenador de este, en sus años de apogeo, Oliverio Cárdenas.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz competirá en el Tour de Francia este sábado 20 de agosto. Tomado de Twitter de Carapaz



“Viajó por tierra desde Carchi hasta Neiva. Ganó la etapa hasta San Agustín y se convirtió en líder. El último día perdió la camiseta en la prueba contrarreloj, pero en esa primera participación llamó la atención de los integrantes de la caravana”, añade Chingaté, quien se siente orgulloso que Carapaz alcance un sueño más en su carrera.



Fue la primera Vuelta al Porvenir que corrió en Colombia. En el 2015 la ganó y fue su pasaporte al Movistar Team.



“Hace una década Richard lo veía imposible, nosotros sí teníamos la confianza que iba a llegar a un equipo grande de Europa, hoy está en el Ineos, el mejor de mundo”.

Arrancamos este nuevo reto @LeTour 💪🏽 Muy orgulloso de representar a Ecuador en la carrera más importante del mundo!! Vamos @INEOSGrenadiers 👊🏽 pic.twitter.com/QsaHouosFY — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) August 28, 2020



Chingaté destaca otra condición en Richard para este Tour, su fortaleza mental. “La formación de la gente del interior tiene características diferentes. Madruga para hacer las labores del campo, no le importa si llueve o hace frío. Cuando se dedica al deporte, como Carapaz, no tiene pereza para levantarse temprano. Desde su capacidad de resiliencia, enfrenta adversidades a las que ya está acostumbrado, porque fue su modus vivendi”.



Esas son sus credenciales, y el Team Ineos lo sabe. Es fuerte en la montaña, donde desborda su fuerza y resistencia. Su espíritu combativo, característico en él, lo evidenció en el ‘esprint’ del reciente Tour de Polonia, una especialidad poco conocida en él.



No rehúye a las presiones: lo demostró en las nueve etapa cuando lució la ‘maglia rosa’ en el Giro de Italia 2019, y es un trabajador incansable por sus objetivos. “El líder del equipo es Egan Bernal y vamos a trabajar para él”, dijo al hablar de su rol en este debut en el Tour, pero Ineos no lo descarta como un ciclista para pelear por el título, como lo hizo hace un año, cuando conquistó el Giro.



“Vamos a llegar hasta donde el equipo lo permita”, añadió Carapaz e intentará ganar una etapa. La prensa mundial no lo cree así y lo coloca como un ciclista a seguir, que puede ser uno de los candidatos a ganar la camiseta de los premios de montaña, que serán 29 en total.



Este sábado empiezan las pedaleadas a París. Será el primer tour y el quinto evento en grandes vueltas, tras sus dos apariciones en el Giro (2018, 2019) y en la Vuelta (2017, 2018). Tiene 3 títulos profesionales y 6 victorias de etapa.