Richard Carapaz 'No habrá una jornada tranquila en lo que resta hasta el final, cuando lleguemos a Madrid'

Richard Carapaz, pedalista ecuatoriano del Team Ineos que pelea por los primeros lugares de la clasificación general, asegura que el cierre de La Vuelta a España no será sencilla. El clima, la exigencia de las etapas y la dureza de los competidores harán de este cierre algo complejo para el tricolor.

El tricolor habló con el Diario Marca de España, donde explicó cuáles son sus preocupaciones en el cierre de la temporada y a falta de tres etapas.



"Hay terreno muy duro por delante. Parece que el tiempo va a ir cambiando, que el frío va a aumentar en estos últimos días y que puede aparecer la lluvia. Estamos en noviembre y tiene que notarse. Hay que estar muy concentrado para no sufrir un despiste que nos pueda costar tiempo. Día a día veremos dónde se puede atacar, pero tampoco debemos dar muchas pistas a nuestros rivales", dijo Carapaz al rotativo deportivo.



La Covatilla será el último puerto de montaña de La Vueta y esa supone una oportunidad para hacer daño a Primoz Roglic, quien es el líder de la clasificación general.



"Queda terreno suficiente para que siga habiendo cambios en la general. No sólo La Covatilla es importante y no sólo ahí se pueden hacer diferencias. Creo que ocurrirán cosas antes del sábado, habrá equipos que se muevan y debemos estar concentrados y atentos", dijo.



Sobre las etapas que le ha tocado rematar en solitario, sin sus gregarios, Carapaz aseguró que hacerlo de esa forma no es problema y destacó al resto de ciclistas del Team Ineos.



"Con el equipo que tenemos nos vale. Tenemos un grupo con mucha calidad y experiencia, estamos animados a pelear por La Vuelta", afirmó.



Sobre el Jumbo, equipo de Roglic, Carapaz prefirió ser cauto al hablar de lo que ha hecho. Aseguró que están en un momento de la carrera donde se verá la fortaleza en la estrategia sobre el la fuerza de equipo.



"Tienen un equipo muy fuerte, ellos están sabiendo llevar bien la carrera pero ahora hemos llegado a un momento donde las estrategias valen mucho más que la fortaleza de un equipo", aseguró.